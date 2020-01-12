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3Q哥勝選卻哭了！原因曝光...她沒選上　邀顏寬恒換黨4年後再對戰一回

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記者白珈陽／台中報導

台灣基進黨「3Q哥」陳柏惟，11日於台中市第二立委選區以黑馬之姿，扳倒台中海線龍頭顏家、國民黨立委顏寬恒，12日陳柏惟為避免擾民，及擔心掃街慶祝會讓對手「心情不好」，他低調以騎腳踏車方式進行謝票。陳柏惟中午接受聯訪時表示，昨晚上台謝票落淚不是因為勝選，而是沒想到同是台派戰友、也是最幫忙他的洪慈庸竟會敗選，很難接受她會沒選上，他也說，「社會都期待一個英雄，但一個真正的英雄希望有很多隊友」。

▲陳柏惟12日表示，昨晚上台謝票落淚不是因為勝選，而是戰友洪慈庸竟然落選。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市第二選區立委陳柏惟12日表示，昨晚上台謝票落淚不是因為勝選，而是戰友洪慈庸竟然落選。（圖／記者白珈陽攝）

陳柏惟今日展開腳踏車謝票之旅，初步規劃路徑由烏日服務處為起點，沿台127縣到霧峰後，再原路返回至沙鹿，最後回到起點站。其服務處表示，這趟旅程可能將持續7、8個小時，若委員體能無法負荷，剩餘路程將會延至隔日繼續進行。

▲台中市第二選區立委陳柏惟，12日下午1時許展開腳踏車謝票之旅。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市第二選區立委陳柏惟，12日下午1時許展開腳踏車謝票之旅。（圖／記者白珈陽翻攝）

出發前，陳柏惟向媒體說明，騎腳踏車謝票是今早與團隊一起臨時起意的，其中有2個用意，一是希望放慢腳步好好感受選區的風景、鄉親的氣氛；其二，雖然勝選，仍有10萬多票的選民是支持對手、不認同他的，如果這時候出去外面掃街慶祝「對手心情會很不好」，所以選擇這種低調的謝票方式。

陳柏惟認為，他之所以勝出有一個關鍵點，就是民眾都期待改變，對手（顏寬恒）與中國國民黨、總統候選人韓國瑜綁太緊，他說，昨天有邀請顏寬恒4年後加入其他政黨再來對決一場，「我會推薦顏寬恒進入民進黨，來跟我挑戰」，第二選區將會成為全台第一個由本土派跟本土獨派對戰的選區，如此一來，台灣的未來就會有很多精彩的故事可以期待。

他強調，如果對手還是待在國民黨，「我一定壓在地上打，不管打不打得贏，一定先壓在地上再說」。

有媒體問及，未來進立院時會期待與吳斯懷、葉毓蘭大戰嗎？陳柏惟倒吸了一口氣，他回應，「其實很痛苦的是，台灣土地內有很多外國人，他們的認同是大中華、大中國，一般民眾有這種認同就算了，若是立法院內也有這樣的認同者是一件很悲情的事，『我會盡量把他們當人看』。」

對於當初是交通部長林佳龍推薦他的，他坦言，是林佳龍主動邀請，但這也是天時地利人和，過去市議員陳世凱雖以些微差距落敗，但基層組織仍然存在，他說，這個選區就向地下有許多乾枯的枯井，只是水沒有流通，他做的就是像把水打進去，像是海嘯灌入了枯井，「讓每個選民都能喝到這民主甘甜的水」

他指出，如果派系是一隻怪獸，他們只是把營養管斬斷，「像楊瓊瓔4年前被斬斷，怪獸仍在，這次就翻轉過來」，所以他不是要扳倒派系，而是要讓派系離開政治；派系可以在商業或是地方上獲取利益，但不能碰觸政治的利益，一天到晚幫中國講話，就是他們無法接受中國國民黨的原因。他說，派系跟派系間能像朋友一樣友好，但不能用朋友的想法去處理政治的事情。

▲▼「3Q哥」陳柏惟 。（圖／記者白珈揚攝）

▲陳柏惟表示，他會全力扮演好台灣基進隊長的角色，陪大家向前行 。（圖／記者白珈揚攝）

陳柏惟想起昨天勝選，他說，昨天他知道當選後沒有哭，但一聽到洪慈庸落選就馬上哭出來了，包括吳怡農落敗、基進黨政黨票沒有過5%門檻，都是他非常痛苦的事情，「社會都期待一個英雄，但一個真正的英雄希望有很多隊友」，很可惜無法跟他們一起繼續前進，希望他們的支持者千萬不要放棄，一同為台灣的民主打拼。

對於未來如何經營地方？他表示，民眾都期待有影響力的人出來選，像是郭台銘，但他認為應該還是要從基層出發，與基層站在一起講出在地人的心聲，「要求現任者改變不如推出挑戰者」，未來將推出全國青年里長計畫，從家鄉開始參與政治，他會全力扮演好台灣基進隊長的角色，陪大家向前行。

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