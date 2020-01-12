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卓冠廷獻暖陪同車掃謝票！支持者擁抱熱情比讚　洪慈庸：台灣沒有輸

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▲▼連任失利的立委洪慈庸，進行謝票行程。（圖／競總提供）

▲連任失利的立委洪慈庸，與先生卓冠廷進行謝票行程。（圖／競總提供）

記者李忠憲／台中報導

連任失敗的無黨籍立法委員洪慈庸12日在先生卓冠廷陪同下，在自己家鄉后里以及神岡進行車隊掃街謝票，感謝鄉親支持。洪慈庸表示，這一次台灣沒有輸，台灣會繼續往前走！她會永遠當一個傳遞溫暖的人，也歡迎路過巧遇鄉親站出來打氣，她會繼續加油！

洪慈庸今天上午進行車隊謝票行程，在先生卓冠廷陪同下，在車上逐一跟鄉親揮手致意，感謝支持鄉親長久以來的支持與鼓勵。許多網友也透過直播觀看，並紛紛按讚留言打氣鼓勵，也深表不捨。

▲▼連任失利的立委洪慈庸，進行謝票行程。（圖／競總提供）

▲▼洪慈庸稱自己努力不夠，目前未想過要加入民進黨。（圖／競總提供）

▲▼連任失利的立委洪慈庸，進行謝票行程。（圖／競總提供）

▲▼支持民眾不捨洪慈庸，上前擁抱，並熱情比讚。（圖／競總提供）

▲▼連任失利的立委洪慈庸，進行謝票行程。（圖／競總提供）

媒體在車隊出發前問到，這次選舉以些微票數敗選，是否有待加強的地方？洪慈庸對此表示，最主要原因可能是過去及競選期間仍有不足之處，需要再來加強。她特別感謝支持群眾與團隊，用全力努力爭取民眾支持，不足之處將持續檢討、改進。這次選舉是所有台灣人都站出了，讓台灣在大選獲得勝利！「慈庸沒有輸、台灣也沒有輸，台灣一直在努力往前走」，自己對這次整個台灣選舉結果相當欣慰。

她認為，影響選舉結果因素非常多，她保持一貫態度，台灣是民主社會，每個人都有參選的權利、每個政黨也有提名的權利，不用怪任何人，沒有當選是她個人的問題，努力不夠導致票投不出來，不會怪任何人，所有的問題都是自己不夠努力。

對於她是否會加入民進黨，洪慈庸說，目前沒有相關想法與打算，她有向蔡英文總統表達自己感謝之意，在選舉期間多次來幫忙站台加油。昨天結果出爐後，就透過總統幕僚表達感謝，也恭喜總統繼續為台灣努力，希望她能夠在台灣社會改革上繼續加油，捍衛台灣主權與下一代的未來。

洪慈庸說，對於未來人生規劃，目前還沒有想這麼多，希望先把時間留給所有支持鄉親，後續將縝密的來做思考規劃，非常感謝各界的關心。

洪慈庸謝票車隊下午將到神岡，明日也將安排在潭子、大雅區進行謝票，向選區選民朋友表達感謝。

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