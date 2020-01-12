不覺得民進黨真的很好！挺英律師曝「投蔡英文原因」　網共鳴：是不想選韓

▲雖然民進黨這次大勝，但還是有很多地方要檢討。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

蔡英文2020大選以817萬票連任總統，不少支持她的選民都走上街頭慶祝，挺英律師林智群也在臉書PO文，選前他時常發表個人評論、批評韓國瑜，表現出他支持蔡英文的堅定立場，這次蔡英文高票當選，他卻說「沒投票給小英的612萬票，才是重點！」其實民進黨執政還有很多進步空間。

林智群表示，這次年輕選票的爆發力驚人，讓蔡英文衝出817萬驚人票數，但從另一個角度來看，有612萬人是支持其他候選人，這群人為何對蔡英文不滿意，是民進黨必須審慎檢討的問題。他也指出，這次會投蔡英文「不是因為我們喜歡民進黨，或覺得民進黨執政真的很好」，而是因為無法接受共產黨，也無法想像韓國瑜當上總統，所以才退而求其次投給蔡英文。

▲網友說，投蔡英文原因是不想看韓當選。（圖／翻攝自林智群FB）



對於民進黨107年底選舉大敗，林智群認為這是給民進黨的提醒，讓他們在這一年多正視問題並且調整，習近平施壓、香港反送中事件更將蔡英文聲勢推向另一個高度，但事實上，「民進黨加油，你們還有很多要改進的空間！」他也呼籲國民黨，如果在主權議題上繼續和中國遙相呼應，恐怕支持者會越來越少，年輕選票越來越流失。

網友也共鳴表示，「謝謝您說出我們想說的話，民進黨真的不是好到我們非投不可，而是國民黨的韓總讓我們投不下去」、「我問過幾位朋友，他們不見得認同民進黨，但他們更不認同韓導的言行」、「老班底若再不改革，國民黨走入泡沫化。」

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