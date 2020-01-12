奪下5席成第三大黨！他好奇民眾黨「有150萬票實力？」　網長文分析被推爆

▲民眾黨成軍5個月就衝上第三大黨。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣民眾黨成立5個月就穩坐國會第三大黨，2020大選得到超過150萬票，得票率11.22%，搶下不分區5席。PTT有網友就好奇，為何一個剛出爐5個月的政黨，用極少的人脈和資源，連黨主席柯文哲都還在當台北市長，「選前之夜椅子空的不知道像什麼一樣，很多推的區域立委候選人，連聽都沒聽過」，結果還可以贏時代力量這麼多，到底票源是從哪裡來？

對此，一名網友在PTT分享個人看法，從這次不分區來看，國民黨沒什麼變動，代表民進黨的政黨票被民眾黨與時力瓜分了，「我支持民眾黨跟時力，支持的原因只有一個，就是他們的人有沒有在做事」，他也認為新生政黨最需要的就是機會，這次2020大選「剛好能測試他（柯文哲）身為黨主席的能耐」，接下來的表現也會影響到他2024是否有可能出來角逐總統，「他們的候選人無法在國會表現，將影響我對他參與總統的選擇，好壞都是需要機會驗證。」

▲黃國昌對錯分明、堅毅的態度獲得很多網友支持。（圖／記者徐斌慎攝）



他也提到，台灣政治版圖不外乎就是藍綠，所以柯文哲選擇攻擊民進黨，「讓自己保持在一個不藍不綠的平衡」，不過，柯媽面對媒體採訪時，曾脫口而出兒子一定會投蔡英文，可見柯文哲私下還是有個人政治立場，只是為了民眾黨發展，盡量讓自己維持中立形象，甚至還能透過批評蔡英文，挖到一些淺藍選票，可以說是他打選戰的一項技巧。

此外，這名網友也指出，「其實很多綠粉或時粉其實跟韓粉一樣很不理性，很容易被帶風向」，先前「兩岸一家親」議題就把柯文哲往死裡打，否定他在台北的建設和努力，「說人家忘記初衷，開始語言暴力人家」，其實平心而論，柯文哲在台北的確有不少亮眼的政績。

文末他做出結論，「請尊重別人的選擇，這是民主的真諦」，不管他說的觀點是否正確，民眾黨躍升為第三勢力已成事實，迅速崛起的實力不容小覷。其他人紛紛留言，「跟我投民眾黨的原因一樣」、「真的，雖然我沒投，但我很多做研究的朋友都說其實民眾黨拉了很多淺藍」、「希望將來有一天台灣能突破藍綠高牆」。

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