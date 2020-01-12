「遺憾這優雅兩人沒進國會」顏擇雅：民進黨不分區得票少10%，高層要負責

▲民進黨主席卓榮泰11日在國際記者會上，被問到政黨票部分表示，這次小黨林立，「我們吃了一點點的虧。」（圖／攝影中心攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨在2020總統暨立委選戰雙雙大勝國民黨，但作家顏擇雅認為，民進黨不分區立委得票率比4年前少10%，「這是民進黨高層要負責的。」她也說，有兩位「優雅的候選人」沒進國會，讓她很遺憾，「在電視機前一直跺腳。」

顏擇雅今天（12日）在臉書說，親民黨從成立到泡沫化整整花了20年，親民黨2001年第一次參加國會選舉即斬獲18.6%票數，獲得46席（等於今天23席），比柯眾黨這次席次好看多了，「所以我相信柯眾黨要泡沫化不必20年。」

顏擇雅表示，鄧惠文（綠黨）、吳怡農（民進黨）這兩位優雅的候選人沒進國會，「讓我很遺憾，在電視機前一直跺腳」；但發現莊競程打敗沈智慧時，還是有跳起來歡呼，「讚讚讚，那選區是我媽老家，有我很多重要童年回憶，想到那區不必再被舔中政客代表實在太高興了。」

▲▼顏擇雅表示，吳怡農、鄧惠文這兩位優雅的候選人沒進國會，讓她很遺憾。（圖／翻攝吳怡農、鄧惠文臉書）

顏擇雅指出，雖民進黨單獨過半，但黨高層還是有很多值得檢討之處，林靜儀的「德國之聲」受訪表現不佳，證明任用她做國際部主任這個職位太大膽了；吳怡農未決定選區時，「我一直主張應該讓他下架賴士葆，而不是把他放蔣萬安那個選區」，吳的條件並不需要蔣萬安加持。

顏擇雅說，以如今後見之明，蔣萬安倒是被吳怡農加持不少；兩年後，蔣若入主台北市政府，要大大感謝民進黨高層這次賜箭。

顏擇雅表示，這次民進黨支持者雖都努力喊民進黨單獨過半，卻很難為民進黨不分區講話，沒亮點，一看就知是各種妥協的產物，真的很難幫名單講話；難怪民進黨不分區得票率不是比總統得票少20幾%而已，也比4年前少10%，這是民進黨高層要負責的。

民進黨這次政黨票獲得481萬1241票、33.97%的得票率；2016年則獲得537萬953票、44%得票率。對此，民進黨主席卓榮泰11日在國際記者會上表示，這次小黨林立，「我們吃了一點點的虧」，但即使如此，仍保持和小黨合作的態度。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼顏擇雅臉書發文。（圖／翻攝顏擇雅臉書）