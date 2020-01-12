伊朗認「誤擊烏航班機」答應合作　馬克宏同意澤倫斯基：派專家分析黑盒子

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗承認烏克蘭航空PS752班機是遭到飛彈擊落後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）誓言展開調查並追究賠償責任，並向法國夥伴馬克宏（Emmanuel Macron）求助，得到法方專家幫忙解讀墜毀客機黑盒子的承諾。

綜合外電報導，法、英、美的航空實驗室為世界三大頂尖相關機構，法國航空事故調查處（BEA）先前被問及，是否會對烏克蘭客機墜毀事件的進行調查時，都採一概否認的回應，直到近日終於承認會參與黑盒子分析，調查會在烏克蘭完成，過程不會公開。

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統辦公室指出，澤倫斯基此前已和法國總統馬克宏交涉過，2國都同意由法國航空事故調查處負責破譯黑盒子。另外，馬克宏也表態支持全面性的調查，追究失事責任的歸屬；法國已經著手進行國際調查的前置作業，將遞交聯合國國際民用航空組織（ICAO）通過程序。

伊朗在事發3天內一直堅稱與烏克蘭航班墜毀無關，且並沒有發射飛彈攻擊，如今紙包不住火，終於只能灰頭土臉地道歉，行為讓澤倫斯基感到憤怒，承諾要惟罹難者家屬追究賠償責任。

澤倫斯基表示，飛機墜毀後，已派遣烏克蘭調查小組前往德黑蘭（Tehran）國際機場進行調查，經過「無私地、勤奮地且日夜不休地工作」，他們已經幫助烏克蘭揭開事情的真相。他說自己已和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）進行過協商，雙方同意不只在失事分析方面，同時也在法律和技術上合作。

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