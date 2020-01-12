擊落烏克蘭客機瞞3天！伊朗千人爆氣…哀悼集會變示威抗議

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機遭伊朗誤擊失事。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

伊朗11日終於坦承，日前發生在德黑蘭的烏克蘭民航機空難，為軍方失誤意外擊落。儘管伊朗政府已經道歉並承諾嚴懲疏失者，但仍有上千名憤怒示威者聚集在德黑蘭校園示威抗議。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則要求伊朗負起全則。

烏克蘭國際航空一架班機，8日自德黑蘭起飛後隨即墜毀，造成176人死亡；伊朗原本始終聲稱飛機是機械故障而墜毀，直到11日才坦承是被伊朗防空系統誤擊。儘管伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）皆向家屬表達哀悼之意，但仍未能平息伊朗民眾的怒火。

CNN報導引述伊朗媒體報導，烏克蘭班機上包含移民往加拿大的頂尖大學畢業生，許多示威者藉此感到自己的未來被國家所毀；成千上萬的民眾11日聚集在距離前美國大使館不遠的阿米爾•卡比爾大學（Amir Kabir University）大門前，原本是聚集悼念罹難者，但人群情緒逐漸激動憤怒。報導指出，未來數週內，可能還會引起新一波抗議。

該架烏克蘭班機上有63名加拿大籍乘客，為除了伊朗外罹難人數最多的國家。加拿大總理杜魯道11日下午表示，「伊朗必須負擔全部責任」。杜魯道像媒體表示，羅哈尼向他承諾，將合作減緩波斯灣地區緊張局勢，並持續進行對話。

▼加拿大總理要求伊朗為這起空難事故負起全責。（圖／路透）

