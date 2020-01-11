快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

▲2020國民黨開票之夜,葉毓蘭。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選結果大勢底定，國民黨候選人韓國瑜大敗，稍早國民黨主席吳敦義召開記者會，宣布將率一級以上主管總辭，不過，名列不分區第二名的葉毓蘭被點名應「知所進退」，她受訪時表示，「國民黨今天選的不錯，應該是我所代表的族群有站出來相挺」，認為國民黨與民進黨政黨票「差不了多少」。



葉毓蘭表示，她現在責任更重，未來四年每一天都會更努力，步伐踏更穩健，不僅背負著責難，也更希望用行動來讓全國民眾放心、信任國民黨。



對於吳敦義宣佈總辭，國民黨內出現世代交替，葉毓蘭表示，其實這一次選舉讓我們看到，要把它解釋成世代戰爭的話，這會是中華民國的不幸，「國民黨的確應該徹底檢討反省，看怎麼樣讓年輕人更了解我們，也希望中華民國是一個多元包容，不是只有包容不同族群，已要包容過去對中華民國有貢獻的中、老年人，包括退休軍公教警消。」

此次民進黨大勝，被問到是否是民進黨「反中牌」奏效，葉毓蘭表示，只能說這剛好是目前時代潮流，我們剛好碰到這樣的逆流，未來還是要更謹慎，但是，她強調，國際局勢瞬息萬變，國民黨整個未來在應變能力上必須提升。



不過，對於她和吳斯懷被點名應知所進退，葉毓蘭回應，「很抱歉，我都尊重，我也認為，國民黨今天選的不錯，應該是我所代表的族群有站出來相挺」，記者追問「選的不錯？」葉毓蘭則說，「我們政黨票選得還不錯，謝謝，跟民進黨差不了多少，謝謝。」

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