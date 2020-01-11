影／蔡英文得票數「破800萬」　西進台青嘆：真的沒想到！

記者蔡儀潔／綜合報導

2020台灣大選開票持續進行，民進黨候選人蔡英文票數破800萬，創下歷年紀錄，國民黨候選人韓國瑜稍早已宣佈敗選，對此不少西進台青表示「心好累」。在廈門從事食品貿易的呂姓台青說，「蔡英文那麼高票，我們真的沒想到！」

▲蔡英文選後發表感言。（圖／記者李毓康攝）

2020大選11日下午開始開票，截至晚間9點55分，韓國瑜 5,515,783票，得票率38.6%；蔡英文8,163,371票，得票率57.1%，韓國瑜落後蔡英文超過264萬票。韓國瑜稍早已宣佈敗選，並取消召開中外記者會。

▼韓國瑜發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

此次開票數據令不少西進台青表示震驚。從事食品貿易的呂姓台青向《ETtoday新聞雲》表示，早上返台的台商還很多，但目前投票群眾以25至45歲居多，側面瞭解在台灣工作或想要民主的人，在這次投票很積極。

她接著表示，「蔡英文那麼高票我們真的沒想到！其實我本來也不想投了，但是因為我們長期在大陸工作，我們希望能與這裡友好，不管是進出口都有很好的影響，一旦陸客被限制，對台灣旅遊業衝擊也是很大的。」

▲韓國瑜國際記者會取消。（圖／記者林敬旻攝）

在深圳工作的林姓台青則表示，「這次特地請假2天回台投票，感覺今年選舉很特別，是年輕人對政治最有熱情的一次，不過對於蔡英文能拿到800萬票，還是很出乎意料，之後可能要用新的角度來審視兩岸關係。不管是誰執政，都希望能做有利於兩岸和平的事情。」

「台灣兩岸情經貿交流協會」秘書長巫承祥則表示，「面對未來與擁抱未來，都是我們這一輩台青的責任與義務，在大選期間，我看到身旁更多台青對台灣的未來不再置身事外，有了更多的關注與行動，這場大選不是句點，而是掀起一連串的化學效應的起點。」