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台南立委／郭國文對上李武龍　大勝4萬多票成功連任

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▲台南市立委第二選區，民進黨候選人郭國文，大勝4萬多票，順利連任成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委第二選區，民進黨候選人郭國文，大勝4萬多票，順利連任成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委第二選區是「綠油油」的深綠選區，民進黨候選人郭國文上一次立委補選中，雖在民進黨傾全力加持下，差點輸給國民黨謝龍介，這次立委選舉，郭國文對上基層實力與資源雄厚的國民黨李武龍，雙方纏鬥不休，郭國文最後在這場選戰中，大勝4萬多票，順利連任成功。

台南市第二選區廣含七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化等13個行政區，幅員遼闊，包山包海，基層經營相當吃力。立委歷年選情來看，2008年實施立委選舉單一選區兩票制後，黃偉哲在第7、8、9屆立委選舉皆當票當選。首戰對上實力雄厚的國民黨前立委李和順，得票率以59.17％比40.83％勝出；第二仗對戰周賜海，以68.08％比29.61％大勝；第三次更以76.47％比18.67％大勝黃耀盛，由於愈贏愈多，該選區也因而被視為「綠到出汁、躺著選就上」的深綠選區。

惟黃偉哲當選台南市長後，該選區立委補選由郭國文對戰謝龍介，當時民進黨選情低迷，反觀國民黨又有韓流效應加持，士氣高昂，加上無黨籍陳筱諭搶票，選區明顯鬆動，最後傾民進黨全黨之力輔選，加上前行政院長賴清德，在選戰後期每日風雨無阻陪同郭國文掃街拜票，加上前總統陳水扁最後表態支持郭國文，化解陳筱諭搶票危機，郭國文最終小贏謝龍介近4千票險勝。這次郭國文被提名競選連任，但這次對上地方人脈及資源實力雄厚的李武龍，又是一場硬仗要打。

▲台南市立委第二選區，民進黨候選人郭國文，大勝4萬多票，順利連任成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨李武龍出馬挑戰郭國文失利。

42歲的李武龍，台南人，中國國民黨籍，曾任台南縣第15屆議員、現任南縣區漁會理事長，父親是前立委、南縣縣議會議長李和順，這次被國民黨徵召挑戰現任民進黨立委郭國文。李武龍也是現任國民黨黨代表，政治歷練完整，口才便給，近年來積極推動漁會業務，善於和基層民眾搏感情，基層實力不錯。加上其父親是前立委李和順，李和順擁有豐沛人脈及力，對李武龍而言更是如虎添翼，且藍營地方整合成功，實力甚是堅強。

但李武龍選前疑有人冒用李武龍父子名義，以招募會員方式，提供餐敘、旅遊及會員贈品的方式，涉嫌變相賄選，被台南地檢署偵辦，李武龍多次開記者會澄清與他無關，並主動向檢警舉報、成立抓鬼大隊，表達清白清參的決心，但相關傳聞也讓李武龍吃足苦頭，苦悶不已。

郭國文雖佔現任立委優勢，也受到民進黨全力奥援及前行政院長賴清德加持，但二選區幅員實在太廣大，郭國文在短短9個月內根本還來不及深耕選區，因此他全力布樁，補強基層實力，強化基層組織，並在攸關勝負的佳里、善化、麻豆等區全力拉票，盼能衝高選票，每天行程滿滿，選戰打得戰戰兢兢，絲毫不敢放鬆，並全力防止賄選干擾選情，期能保住綠色版圖。

郭國文對上李武龍，雙方纆鬥不休，選前情勢各有優劣，但郭國文在現任優勢與民進黨全力奥援及「反中」意識強化綠營支持者凝聚力之下，選舉結果大勝對手成功連任。

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