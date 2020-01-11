影／敗選後「仍然嘸離開」！韓粉激昂包圍高雄黨部　怒轟作弊：驗票啦、驗票

▲韓粉質疑開票過程作假。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、許宥孺、翁進忠、莊智勝／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜2020大敗，大輸民進黨總統候選人蔡英文265萬票。稍早韓國瑜現身高雄競總發表敗選談話，隨後快閃離開，並取消原定召開的中外記者會；但現場韓粉無法接受苦守整晚卻換來敗選結果，在韓國瑜離去後仍然不願離開，包圍國民黨高雄市黨部門口，高喊「驗票、驗票」、「選舉不公」。

2020總統選戰結果出爐，蔡英文獲得817萬票（57.1%），而韓國瑜則僅獲552萬票（38.6%）吞敗。韓國瑜晚間8時45分現身競選總部，並登台發表敗選感言，希望支持者能夠保持冷靜、理性接受選舉結果。但在韓國瑜離開後，情緒激昂的韓粉仍是聚集包圍國民黨高雄市黨部，怒吼選舉不公，「一開始開票不到10分鐘，高雄就瞬間爆出50萬都是蔡英文的票，不奇怪嗎？」「對阿！不奇怪嗎？真的很扯！」「開得有點奇怪」、「驗票啦、驗票！」

另外一名身穿H鋼鐵飛行夾克的女韓粉也在市黨部前大喊：「怎麼麼可以這樣子！我們每個人都有投票權耶！」旁邊的支持者則是不斷的安撫她的情緒，這名女子才說「沒關係！我坐著等，我等逆轉勝！還沒開完！」

甚至還有韓粉拿出選舉作票影片，怒批開票「喊2卻劃3」，質疑選舉開票過程作弊；儘管黨部人員解釋該支影片是假的，但韓粉仍無法接受，認為蔡英文作票。眼見現場韓粉情緒高漲，警方也立即在黨部門口築起人牆，以防止進一步衝突發生。

▼韓國瑜晚間發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）