嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

▲▼ 陳明文票數一度拉鋸，支持者在總部關心開票狀況。（圖／記者翁伊森攝）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣二選區立委開票過程兩樣情，第一選區蔡易餘開票後一路領先王啟澧，最後贏近兩萬五千票。而尋求連任立委陳明文雖然最終以近八千票，打敗扛著「打破明文規定」的無黨籍立委候選人林國慶，但兩人差距票數若加上原本國民黨參選人許能通開出票數，林國慶就可能出線，拿下嘉義山區立委這一席，不過最後功虧一簣。只能說，國民黨選前分歧整合失敗，成為第二選區的致命傷，但也不難讓人看出陳明文40年地方深耕的雄厚實力。

▲▼現任立委陳明文順利連任成功 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 立委蔡易餘由輔選幹部陪同下自行宣布當選。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣兩選區開票過程差異極大，第一選區民進黨候選人蔡易餘一開票就持續拉開差距，開票不到一小時就領先萬餘票，最後已兩萬五千多票勝出，也讓人看見蔡易餘四年來得努力服務被選民肯定。而國民黨推出現任縣議員王啟澧落敗後也發表恭喜感言，希望蔡易餘未來請在立院多提出福國利民的政策。

▲ 林國慶敗選。（圖／林國慶競選總部提供）

但第二選區開票時就沒那麼順利，同樣尋求連任立委陳明文票票箱開的慢熱，一度與主要對手林國慶差距不到千票，直到晚間6點半逐漸拉開差距，最後小贏八千多票；對於陳明文擊敗林國慶，選民普遍表示，只能說國民黨整合失敗的許能通，變成牽制住林國慶的阻力，也成為陳明文連任最大的助力。

►超越藍綠，就靠她了