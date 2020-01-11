新竹驚見露天投票所！投誰都被看光光..還能帶小孩進去「快速通關」網罵翻

▲許多民眾搶在投票日一大早前往投票。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

2020大選就在今天！一早8點左右，各地投票所開始出現人潮，民眾不約而同當起「早起的鳥」，紛紛搶在8點前排隊，也因此造成第一波的排隊人潮，所幸人潮很快消化，甚至9點過後幾乎不太需要排隊，不過新竹市各投票所陸續還是發生了幾段小插曲，選委會也表示，投開票所的工作人員也許經驗不足，如果發現有疑慮，可儘快向選委會求助詢問。

▲新竹市陸續發生多起烏龍插曲，目前已全數排除。（圖／記者陳凱力攝，下同）



新竹市第231投開票所上午發生民眾持手機入內，還因手機響起順手接聽電話，因違反總統副總統選舉罷免法93之1條，遭到警方帶回製作筆錄。另在新竹市慈雲庵附近的投票所，也被民眾上臉書社團《新竹爆料公社》爆料，有「露天圈選區」，經選委會了解，原來是上午投票人潮較多，現場工作人員擔心排隊太有惹民怨，自作主張的加開2張沒有帷幕的圈選區，民眾向選委會反映後，選委會也馬上要求該投票所「立即停止、不可以這麼做」。

另外還有三民國小投票所，有選務人員竟讓家長攜6歲以下孩童直接進場投票，為了避免家長帶幼兒排隊久候，工作人員還自己加開「快速通關」圈選區，只見家長帶著孩子，免排隊快速領票後，帶著稚子直接走到沒有帷幕的桌上蓋選票，一旁工作人員雖自發性的背對避開，但選委會表示，6歲以下孩童目前尚未開放進投票所，即使工作人員的立意是好的，但是這樣也不行，已經馬上要求該投票所更正。

▲市選委會表示，目前尚未通過6歲以下孩童進入投票所。

新竹市選委會也提醒，此次總統副總統選舉適用總統副總統選舉罷免法，其中明確規定，第61條第3項規定，「不得攜帶手機及其他攝影器材進入」，雖然攜帶手機的民眾表示，現場人員沒有要求要把手機交出，但新竹市選選會表示，場域周邊都有張貼海報，因此不管現場有沒有人員通知，只要民眾帶手機入內被發現都是違法行為，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣3萬元以下罰金，因此呼籲下午投票的民眾不要以身試法，否則將有刑責。據了解，該民眾的選票仍算數。

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