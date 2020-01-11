新竹女投票「手機突然響」　她接電話…警察直接逮捕！最重可關1年

▲選委會提醒，民眾帶手機入投票所是違法行為，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣3萬元以下罰金。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

11日一早8點左右，新竹市各地投票所開始出現人潮，許多民眾趕著上班、出遊前投票，因此8點左右的投票人潮紛紛湧現，不過2020大選只有3張選票，民眾早已瞄準好圈選對象，因此人潮很快消化，不過投票期間，還是有一名女性選民因在投票所接聽電話遭到警方帶走。選委會也表示，民眾帶手機入內被發現都是違法行為，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣3萬元以下罰金，因此呼籲下午投票的民眾不要以身試法，否則將有刑責。

新竹市第231投開票所上午有一名女子將手機攜帶入場，沒想到投票期間手機意外響起，該民眾沒預料到自己違法，還直覺的接起電話，之後就因涉嫌違反總統副總統選舉罷免法93之1條，被帶回分局製作筆錄。

新竹市選委會說明，此次總統副總統選舉適用總統副總統選舉罷免法，其中明確規定，第61條第3項規定，「不得攜帶手機及其他攝影器材進入」，雖然攜帶手機的民眾表示，現場人員沒有要求要把手機交出，但新竹市選選會表示，場域周邊都有張貼海報，因此不管現場有沒有人員通知，只要民眾帶手機入內被發現都是違法行為，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣3萬元以下罰金。

選委會也呼籲投票民眾，千萬不要心存僥倖，否則將面臨刑責。據了解，該民眾的選票仍算數。

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