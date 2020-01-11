柯文哲投票排30分鐘指「效率要提高」　宋楚瑜遷址原因超暖

記者陳政錄／綜合報導

台灣2020大選今（11日）登場，拚第三勢力的民眾黨主席柯文哲、親民黨主席宋楚瑜紛紛現身投開票所，其中現任台北市長的柯文哲與夫人陳佩琪投票時，不只排了30分鐘，現場還有民眾大吼表示不耐，讓柯感嘆，「以為10分鐘就能投完了，認為行政效率還能提高。」

▲台北市長柯文哲和妻子陳佩琪排隊投票。（圖／記者林育綾攝）

台北市長柯文哲去年成立台灣民眾黨，而宋楚瑜是第20年親身投入台灣大選，希望「母雞帶小雞」，鴻海集團創辦人郭台銘近日也與兩人越走越近。

柯文哲今一早八點左右身穿藍色運動外套，與夫人陳佩琪抵達台北金甌女中投票所，排隊等待過程花了30分鐘。柯表示，上一次九合一大選排了一個半小時，「今天以為10分鐘就可以走人了」，沒想到還是排了30分鐘，認為效率要提高，還提到應借鏡國際上e化行政的效率。

▲柯文哲認為投票行政效率要提高。（圖／記者黃國霖攝）

宋楚瑜則是在早上9點半，現身淡水竿蓁市民運動中心，他表示自己心情非常平靜，還跟一旁坐輪椅的老人寒暄、致意。耗時20分鐘完成排隊、投票流程後，他說，「我感覺到作為台灣人的驕傲，在選舉的時候是這麼地平靜，用理性、用腳來走出台灣真正的未來。」

對於記者追問過往都在林口投票，今年卻改到淡水，宋楚瑜微笑透露，「大家都曉得水是什麼？萬水。」

▼宋楚瑜到淡水投票與老人寒暄。（圖／記者顏如玉攝）

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