BBC頭條報導台灣選舉：1900萬人的投票結果「決定與中國關係」

▲台灣2020大選登場。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣總統大選登場，這場選戰備受外界關注，英國廣播公司（BBC）今日就在新聞網站上以頭版報導台灣的選舉，文中指，今日選舉約有1900萬選民可以投票，最終的結果將會影響台灣與中國的關係。

BBC文中分析提到，現任總統蔡英文準備競選連任，且並不想與北京維持緊密關係，而她的主要對手韓國瑜則承諾會減緩與中國之間的緊張關係。另外，這場選舉也影響到台灣的立法機關，目前仍由民進黨佔多數，接下來將由1900萬人民投票決定。

在對中國關係方面，報導指，蔡英文總統較傾向「維持現狀」，且不願在台灣主權部分妥協，在去年6月談到有關香港示威的演說中，蔡英文表示台灣拒絕接受一國兩制，而蔡英文本周接受BBC訪問時也表示，台灣應該要在香港情勢中學到教訓，「如果我們不堅持（維持台灣主權），我們就會失去現在擁有的一切」。

而韓國瑜所代表的國民黨則與中國有更緊密的關係，因為這樣能帶來更大的經濟效益，但是並不「尋求統一」。BBC文章提到，韓國瑜曾在去年3月大動作訪問香港和中國，還曾說「台獨比梅毒可怕」。

在其他議題方面，這也是台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家後的第一場選舉，蔡英文曾說，這是實現真平等的一大步。

BBC文中也分析了台灣的現況，目前台灣雖然在中國的打壓之下，只有少數的邦交國，但大多數國家仍靠貿易與台灣維持關係，美國也也與台灣有合法關聯，並依法提供武器給台灣自保。