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柯呈枋雙眼浮腫現身投票　謝衣鳳要回家洗牛仔褲

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▲縣長王惠美陪同立委柯呈枋投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲立委柯呈枋（右）雙眼浮腫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選舉投票日，11日上午彰化地區投開票所排起長長人龍，縣長王惠美也前往鹿港國中的投開票所投下神聖的選票，身兼國民黨彰化縣競選總部主委，隨後也陪同黨籍立委候選人柯呈枋及張瀚天投票，而謝衣鳳則說投完票鬆了一口氣，她要回去洗外套跟牛仔褲，還在臉書要大家推薦彰化美食，可見心情相當不錯。

▲縣長王惠美陪同立委柯呈枋投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲立委候選人謝衣鳳與大專院校學生首投族前往投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美說，選舉做我該做的事，候選人從清晨掃街到夜晚才休息應該更累，期盼大家「選賢與能」，選出理想中的總統、副總統及立法委員候選人，選出一個能為大家做事，共同為台灣、為彰化縣打拚。

▲縣長王惠美陪同立委柯呈枋投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美上午8點投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

柯呈枋雙眼腫脹，上午偕同柯媽媽與王惠美現身新港國小完成投票，，說今天凌晨才睡覺，心情很平穩，對於自己勝選有信心，第一選區立委柯呈枋，投完票後將前往選區關心投票情形，並向各鄉鎮的支持者道謝。

▲縣長王惠美陪同立委柯呈枋投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美陪同立委柯呈枋投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而第三選區民進黨立委洪宗熠上午9點與妻子一同前往二林鎮老人文康中心投票，親切地與許多鄉親問好，傍晚將返回二林競選總部瞭解投開票狀況，也期盼還沒出門投票的鄉親，踴躍出門投票，決定台灣的未來。

▲縣長王惠美陪同立委柯呈枋投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國民黨籍候選人謝衣鳳（中）投完票心情輕鬆最想回家洗牛仔褲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對手國民黨籍立委候選人謝衣鳳上午則由母親前立委鄭汝芬、及10多名大專院校首投族學生一起前往陪同到溪州國中投票，她說，投完票喘一口氣心情也輕鬆，目前最想回家整洗牛仔褲及整理房間，今天穿另一條褲子來投票，隨即也在臉書寫下「我的臉有點水腫，最想回家洗外套跟牛仔褲」，還問大家晚上吃甚麼？要大家推薦一下彰化美食。

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