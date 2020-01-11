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賴品妤一襲白洋裝現身！被誤會第一次投票...直喊「我緊張」

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記者張乃文／台北報導

民進黨新北市第12選區立委候選人賴品妤11日上午就前往投票所投票。投票時也發生一點小插曲，有選務人員說賴品妤看起來像是第一次投票，她說，其實從有投票權以來都有去投，只是第一次擔任候選人，而且路上很多人跟她打招呼，但現在不能拜票，想熱情回應又擔心違法，才比較緊張一點。

▲▼賴品妤前往投票。（圖／賴品妤辦公室提供）

▲賴品妤前往投票。（圖／賴品妤辦公室提供，下同）

▲▼賴品妤前往投票。（圖／賴品妤辦公室提供）

賴品妤投票日上午就前往新北市汐止的秀峰國小投票，一襲白色洋裝外搭牛仔外套的她顯得朝氣蓬勃。首次以候選人的身分投下這一票的賴品妤受訪時表示，參選至今度過了非常充實的幾個月，如大家所見，她是被徵召來到這裡背水一戰，不管多辛苦，她抱持著盡人事聽天命，同時她也感謝鄉親和支持者一路上的鼓勵。

賴品妤也分享稍早投票時，被選務人員說看起來很像第一次投票，她透露，其實從有投票權以來都有去投，只是第一次擔任候選人，而且剛剛路上很多人跟她打招呼，但是現在不能拜票，想熱情回應又擔心違法，才比較緊張一點。投完票後，賴品妤也和不少民眾打招呼、合照，過程中還提醒對方，「不能比數字！」

賴品妤坦言，目前的心情不錯，因為檢視過去幾個月，能做的都做了，盡到最大的努力，稍晚就在競總等開票。賴品妤也呼籲民眾要趕緊出門去投票，因為投票會決定未來的政治環境、生活。

▲▼賴品妤前往投票。（圖／賴品妤辦公室提供）

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