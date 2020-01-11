快訊／柯文哲投票排隊等半小時：以為10分鐘就會結束了，效率要提高！

記者林育綾／台北報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉在今（11）日舉行，台北市長柯文哲與夫人陳珮騏在維安人員陪同下，於早上8時前往金甌女中投票所排隊投票。過程花了30分鐘等待，期間還有民眾大吼表示不耐，而柯文哲也表示，以為10分鐘就能投完了，認為行政效率還能提高。

▲台北市長柯文哲和妻子陳珮騏前往金甌女中投票。（圖／記者林育綾攝）

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▲台北市長柯文哲和妻子陳珮騏排隊投票，等待時間約30分鐘。（圖／記者林育綾攝）



柯文哲今穿一身藍色運動外套，相當休閒，他與陳珮騏抵達後，隨即加入排隊人龍裡，與民眾一起等待投票。期間甚至有民眾前往「問診」，陳珮騏熱心給諸多建議，柯文哲則是幾乎靜默不語，偶爾回一兩句。

排隊時還有民眾在現場不耐大吼，抗議排隊的行政效率。而柯文哲和陳珮騏兩人約排隊約30分鐘左右，先後進入投票。

▲柯文哲認為投票行政效率應提高。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020大選投票日，陳珮琪、柯文哲在排隊30分鐘左右先後投票。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲受訪時表示，上一次九合一大選排了一個半小時，「今天以為10分鐘就可以走人了」，沒想到還是排了30分鐘，認為效率要提高，還提到應借鏡國外E化的效率。

▲柯文哲說，「希望今天投完票後，台灣社會可以回歸正常。」（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲提到，自己昨天拍完影片回到家已經晚上12點多了，後來上網東看西看，大約2點多才睡，稍等要回辦公室工作，「希望今天投完票後，台灣社會可以回歸正常，按照選舉結果好好生活。」