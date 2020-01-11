7點半就排隊等投票！台南天氣佳　投票率可能創新高

▲台南市各投開票所上午8時排隊的民眾較多，但秩序平和，尚無違規情事發生。（圖／記者林悅攝，下同）



記者林悅／台南報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日上午8時舉行投票，許多民眾在上7時30分左右就到場排隊等著投票，台南因今天天氣不錯，民眾投票意願高，各投開票所都可見投隊的人潮，秩序平和，尚無違規情事發生。

林姓民眾一家人在上午7時30分就到投開票所前排隊，等著上午8時開始投票，林姓民眾說，早一點投票，投完票就可以依事先的安排，前往工作或出遊，以免因要投票耽誤要做的事，且只要提前排隊，依以往經驗，上午8時15分前就可以完成投票，不會花太多時間，也不用屆時跟其他民眾擠在一起，早投早好。

台南市選委會提醒，在投票當天可以領取到3種選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員及政黨票，投票時要記得攜帶投票通知單、國民身分證及印章，有申請返國行使總統副總統選舉權的海外僑民，請攜帶本人有效的中華民國護照及印章前往投票，沒有投票通知單者，亦可憑國民身分證至投票所投票。

台南市選委會表示，本次選舉有新增投票所，部分選舉人的投票所地點將與以往不同，請選民先確認投票通知單上的投票所地點，避免跑錯投票所造成不便，中選會及內政部戶政司等官網首頁均有提供投票所地點查詢服務，每一投票所亦有張貼內政部戶政司網頁的QR Code查詢條碼，歡迎多加利用。

此外，選民只要拿的是94年全面換發的第6代現行有效的身分證（淺紫淺咖啡漸層背景），就算戶籍地是縣市合併前的名稱，也不會影響投票權益，但如仍持 94 年 12 月 21 日前核發的舊式國民身分證，不得憑領選舉票，內政部戶政司官網也提供國民身分證領補換資料查詢服務，民眾如有疑義，可直接上網查詢或電洽戶籍地戶政事務所。

▲台南善化區投開票所一早就出現投票排隊人龍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市選委會提醒，投票時不能攜帶手機、攝影器材進入投票所，避免違法受罰，各投票所外也將設置手機放置處供民眾使用，請民眾切勿攜帶進入投票所，投票所內或附近禁止有競選或助選行為，如有拉票、穿著候選人競選背心進入投票所或於投票所附近徘徊不去等情事，都將會觸法。

此外，投票時間自上午8時至下午4時，台南市選委會指出，投票當日凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，或是在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以手機簡訊、Facebook、LINE或其他社群媒體拉票，違者將處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。台南市選委會請選民踴躍前往投票所，投下神聖一票，用選票為自己做主。