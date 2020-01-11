藍營大咖現身投票！吳敦義批余天　馬英九未與「美青姊」同行

記者陳政錄／綜合報導

2020大選今（11）日投票，藍營國民黨大咖紛紛現身票所投票，其中馬英九罕見未與夫人周美青同行，他透露理由是「太太會害羞」；吳敦義則在投票後回應余天的「死韓粉」說，認為「講不道德的話，就是作孽。」

▲藍營大咖今早紛紛現身投票，圖為馬英九與民眾握手 。（圖／記者張一中攝）

今11日一早，台灣各地投開票所就湧現排隊人潮，國民黨前主席馬英九身穿藍色休閒外套，八點左右與隨行人員一同現身，排隊30分鐘後，花4分鐘完成投票，他還在與當地里長閒聊，對方稱讚「您還是維持得很好」時，笑回「難道我到了要不好的年紀了嗎？」引起現場一陣笑聲。

▲吳敦義在投票回應余天的「死韓粉」說。（圖／記者宋良義攝）

至於其他兩位國民黨的「主席們」，現任主席吳敦義約9點多現身台北市中正區螢橋國小投票所，前主席朱立倫約10點，與夫人高婉倩一同抵達新北五華國小。

吳敦義表示，所有的選舉在開票前都會緊張、也會有信心、也會有期待。對於民進黨立委候選人余天昨（10日）在台上脫口說出「死韓粉」，他回應「自有公論，所有人都要為自己講的話負責。」

▲朱立倫與夫人一起投票。（圖／記者張克銘攝）

馬英九提到，這次大選比前一次投票順暢很多，上次是因為投票處不夠多造成投票時間延長。對於夫人周美青未一同現身，馬英九笑著透露，是因為太太覺得媒體多、會害羞，所以並未一起來排。

朱立倫說，「今天天氣很好，我預估投票率會提高不少，也鼓勵大家都要出門投票。」他也強調，不論結果如何，「大家都能夠擁抱彼此，我們都是一家人。」

除上述藍營大老外，國民黨籍台中市長盧秀燕也在九點現身台中健行國小投票所時，並提醒大家要守法。

►我沒有遲到，是時間遲到了！