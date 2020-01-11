快訊／血癌勇士走了…「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

記者葉國吏／綜合報導

日前一位被宣告血癌末期的生命鬥士，透露生命已經被醫生宣告倒數，但他仍堅持要活到投完票、開完票，1分20秒的呼籲影片讓許多網友看完都哭了，留言打氣說「真的是勇士！」、「謝謝你勇士」。但最後血癌勇士仍敵不過病魔，在投票日當天上午病逝。

▲一位癌末病患影片呼籲1/11要投票，感動上萬人。（圖／翻攝自Facebook）

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影片中這位罹患血癌的男子，表示在週一（1/6）被醫生宣告「剩沒幾天」，狀況是「血癌末期中的末期」，抽血撿健全身96％都是癌細胞。「醫生說大概一兩天就會出事情」。

不過影片拍攝時間是在週三（1/8），也就是「醫生宣告後50小時」，身體狀況還沒事。他目前的願望是，第一階段能夠撐到投完票、開完票，並霸氣宣告「林北癌症末期都要投票，大家投起來」。

網友將影片上傳臉書後寫道「你說的話我們都有聽到，你才是真正的勇士，連腳都走不穩了，總說要活到投完票開完票才可以。20歲的身體有著50歲的靈魂，不因他人而改變，即便生命如此脆弱，也勇敢向前。」、「謝謝你的勇敢，我們愛你，謝謝你也愛著我們。」

不過就在1/11投票日當天，血癌勇士的親戚在批踢踢發文透露，他最後仍敵不過病魔，在11日上午病逝，親戚也透過私訊跟《ETtoday新聞雲》記者證實，也希望透過「血癌勇士」的影片，可以讓大家都踴躍投票。消息一出也讓許多鄉民相當不捨，紛紛推文「R.I.P」。