宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

▲保住宜蘭民主聖地一線香火，立委陳歐珀拿下3連霸。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭民主聖地一線香火保住了！尋求宜蘭立委3連霸的民進黨陳歐珀，在6搶1的宜蘭立委選戰中勝出，陳歐珀連任成功，主要因素包括國民宜蘭大分裂、小英發揮母雞帶小雞、韓流未在宜蘭發酵、民進黨在陳歐珀手中丟失宜蘭縣長後宜蘭立委不可再毀在陳歐珀手中共識等，不然，政治魅力不十分亮眼的陳歐珀，若一對一與國民黨的呂國華力拚，勢必是一場肉博血戰。

▲保住宜蘭民主聖地一線香火，立委陳歐珀拿下3連霸。（圖／記者游芳男翻攝）

11日傍晚，宜蘭立委選戰結果出爐，尋求立委3連霸的民進黨陳歐珀，在6搶1的宜蘭立委選戰中勝出，能順利勝選，主要是國民黨宜蘭大分裂，縣議員黃定和退出國民黨以無黨籍參選，並獲柯P與民眾黨支持，甚至親民黨主席宋楚瑜也向黃示好，但黃在瓜分選票影響上，被認為是對藍營團結傷害較大，對綠營非大傷。

▲呂國華操作「投黃定和就是投陳歐珀」的「棄黃保呂」效應未如預期，也是陳歐珀勝出主因之一。（圖／記者游芳男攝）

再者，陳歐珀有小英這隻大母雞力挺，及香港返送中事件讓年輕人踴躍返鄉投票，以及宜蘭綠營有著在陳歐珀手中丟失宜蘭縣長後宜蘭立委不可再毀在陳歐珀手中共識而大團結，且韓流效應未在宜蘭發酵，尢其是國民黨呂國華選戰末期操作「投黃定和就是投陳歐珀」的「棄黃保呂」的效應未如預期，陳歐珀才能勝出。

▲呂國華操作「投黃定和就是投陳歐珀」的「棄黃保呂」效應未如預期，也是陳歐珀勝出主因之一。（圖／記者游芳男翻攝）

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►最接近事故點...目擊者曝「黑鷹最後低空身影」：直升機來回盤旋4趟

►黑鷹失事運安會「剩人為待分析」惹議 嚴德發：不應臆測