潤寅詐貸案　千金滅證「繳不出2000萬保金」…私房錢都被扣了

▲潤寅千金楊宇晨(戴眼鏡者)因父母詐貸後幫助滅證洗錢遭起訴，法官裁定2000萬元交保。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署起訴潤寅實業涉向9家銀行詐貸386億元，主嫌楊文虎、王音之夫妻逃亡遭通緝，女兒楊宇晨因涉幫忙滅證、洗錢，在出境前被攔下羈押至今，10日首度在公開法庭上，否認犯罪，辯稱不知道父母詐貸，檢察官認為楊女很可能跟著逃去美國和父母會和，聲請羈押，但法官審理後在晚間裁定楊女交保2000萬元交保，因覓保無著，暫先還押看守所。

北檢9日偵結起訴潤寅詐貸案，逃亡通緝中的楊文虎、王音之夫妻被求處最重的30年有期徒刑，2人的女兒楊宇晨被檢調查出，留在台灣，受母親王音之只示，和舅舅王振賢、律師黃呈熹等人分工，協助湮滅詐貸相關證據，其中楊女負責幫忙變賣不動產、還把公司2000多萬元現金提領轉匯一空，還被檢察官查出，偷藏了600萬現金在男友王威程的保險箱內。

▲潤寅秘書林奕如供出詐貸案大部分情節，獲法官裁定30萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

留著一頭長髮的楊宇晨10日晚間帶著眼睛現身法庭上時，面對法官訊問僅表示不承認犯罪，其餘都交由律師代答，楊的律師表示，楊女只是被動接到母親指示，以為去提錢是要幫忙把公司的債務結清，並且支付員工資遣費，完全沒有要協助洗錢的犯意，至於放在保險箱內的都是楊女個人私房錢，現在頂多能支付200萬的保釋金。

但是法官審酌，楊宇晨在詐貸案中具有關鍵性地位，且有接受指示湮滅事證的事實，加上父母、哥哥都在美國，恐有勾串、逃亡之虞，但可以交保等方式替代羈押，因此當庭諭知楊女和同案被告的舅舅王振賢，各以2000萬元交保，限制出境、出海以及限制住居，並且每周一到周五都要到轄區派出所報到。

但法官裁定後約半小時，楊宇晨和王振賢就向法官陳報表示沒錢交保，因覓保無著，但仍有逃亡之虞，因此都暫先還押台北看守所。

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