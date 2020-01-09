潤寅案／司法互助引渡楊文虎夫妻「另案通緝兒子」　福懋董事助詐回扣2千萬

▲上市公司福懋興業董事黃明堂涉嫌幫潤寅詐貸收回扣2000多萬元。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署9日起訴潤寅詐貸386億元案，正循司法互助管道，請美國遣返逃亡的負責人楊文虎、王音之夫妻，同時對2人兒子楊昌衡發布通緝，檢察官查出，潤寅詐貸案完全要靠廠商協助製作假交易、提貨單才能騙過銀行審核照會，其中上市公司福懋興業董事黃明堂幫忙詐貸200多億元，收2000多萬元回扣最多；被害9行庫中，台企銀被詐111億元最慘。

▲巴西柔術女冠軍沈秉誼因在星榮物流公司協助潤寅詐貸案遭起訴。（圖為資料照／翻攝臉書）

起訴指出，楊文虎、王音之從2010年8月起，為了資金調度需求，開始指示員工和上市公司福懋、新纖、台化、中纖、泰豐等公司高階主管、業務單位配合，製作假的買賣合約，製造進銷貨假象，再拿著星榮物流公司負責人蕭政良、特助沈秉誼等人提供的假提單，向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

截至詐貸案爆發前，潤寅已向9間行庫詐貸達386億元，受害最慘的是台企銀遭詐111.69億元，最少的兆豐銀行也被詐貸1.78億元，而協助製作假交易詐貸的上市公司主管人員，則透過白手套、百纖果屋負責人蕭炯桂收取不少回扣或高級禮盒，其中光是水果禮盒的相關單據累計達525萬元，而收回扣最多的是 福懋董事黃明堂。

▲潤寅秘書林奕如以污點證人身分供出詐貸案過程，獲得檢察官請求法院減輕其刑。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

2019年4月間，楊文虎、王音之夫妻發現資金調度不及，一方面向債權銀行解釋，因中美貿易戰的關係，導致海外資金周轉不便，一方面找律師研究滅證，並計畫逃亡到美國，找娶了美國人的兒子楊昌衡依親移民。所幸楊文虎、王音之夫妻的重要秘書林奕如以污點證人身分，供出所有犯行，還讓檢察官查扣楊文虎夫妻登記在她名下的台北市和平東路豪宅資產。

北檢主任檢察官張書華率陳映蓁、林俊廷等吉組檢察官，歷經半年密集搜索約談後，將在押的2人女兒楊宇晨在內，36名被告提起公訴，並對逃亡中的楊文虎、王音之夫妻具體求處最重的30年有期徒刑，檢方除已循司法互助管道，向美國請求協助遣返楊文虎夫妻，正另案對兒子楊昌衡發布通緝。

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