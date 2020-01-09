潤寅案／千金楊宇晨掩蓋父母詐貸　一張照片揪出小王幫藏600萬在合作金庫

▲楊宇晨為幫父母掩飾詐貸犯行，把現金600萬藏在男友租用的合作金庫保險箱內。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署9日偵結起訴潤寅詐貸386億元案，最早被收押的潤寅千金楊宇晨原本被認為只是代父母受過，但是起訴認定，她從一開始就受逃亡美國的父母指示留在台灣，協助變賣不動產、還把公司3000萬現金提領轉匯一空，其中600萬元藏在男友王威程的保險箱內，檢調根據楊女手機內一張照片，意外查出已婚的楊女和王男交往關係。

時間回到2019年6月間，當時潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻突然神隱，債權銀行發現不對勁的時候，檢調單位也獲報展開調查，經查證確認楊文虎夫妻已在6月1日出境後，辦案人員積極尋找相關人士下落，其中已婚的女兒楊宇晨原本就和老公住在北檢附近的豪宅「一品苑」，卻像是人間蒸發，突然消失不見。

▲檢調從楊宇晨手機中發現保險箱照片，利用科技辦案還原找出共犯和藏錢地點。（圖／達志示意圖）

直到9月20日，楊宇晨和王姓男子到機場準備搭機前往東南亞而暴露行蹤，檢調趕往將楊女帶回偵訊，楊女推稱不知父母犯行，隔天仍遭法院裁准收押禁見，辦案人員還原楊女手機內資料，發現楊女早就和父母的重要秘書林奕如等人積極處分南投等地的不動產，還在6月3日，把潤寅集團名下所有現金提領、轉匯一空。

檢察官除趕緊凍結查扣相關財產外，楊女手機中一張「很多紙袋包裝整齊放在保險箱」的照片，引起辦案人員注意，根據照片拍攝時的經緯度，查出是合作金庫中山分行保險箱，再比對全案相關名單，赫然發現保險箱租用人，就是當時準備要和楊女一起出國的王威程，保險箱內藏了600萬元現金。

▲潤寅負責人楊文虎和王音之夫妻遭起訴求刑30年。（圖／翻攝調查局網站）

檢調查出，原來王威程是楊女念書時的同學，他辯稱因楊女要躲債務，所以請他幫忙開保險箱放錢，但檢察官根據2人的對話紀錄，王還曾說「金條可能是違禁品」等話，認定王涉嫌協助藏匿不法所的，將2人都依洗錢等罪起訴，其中楊女犯後態度不佳，被檢察官請求法院從重量刑，而楊文虎夫妻重要秘書林奕如因協助還原詐貸案原貌，獲依《證人保護法》請求減輕其刑。

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