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潤寅案／顧問律師變滅證軍師　「收費1250萬元」指揮洗錢打包電腦銷毀資料

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▲▼ 前法官黃呈熹涉潤寅案100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲前法官黃呈熹擔任潤寅律師卻涉嫌幫忙滅證、洗錢遭起訴。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸386億元後，因擔心東窗事發，逃亡前曾向律師黃呈熹求助，沒想到當過法官的黃卻知法玩法，不但積極協助「善後」，指揮潤寅員工漏夜搬走電腦主機、銷毀100多箱文件資料，其中還有2台電腦主機就藏在黃的事務所內，還以「顧問費」、「律師費」名義收了1250萬元，被北檢以洗錢等罪起訴，並請求從重量刑。

曾在台北、高雄地院擔任法官的黃呈熹，在2019年10月初，就因捲入潤寅詐貸案遭約談後，被檢察官諭令100萬元交保，當時他無奈回應媒體的採訪表示：「洗錢？不過就是律師費收的比較多而已！」

▲▼ 潤寅詐貸白手套蕭炯桂。（圖／記者劉昌松攝）

▲百纖果屋負責人蕭炯桂奉命協助黃呈熹搬運、銷毀詐貸案事證。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

不過根據北檢調查，潤寅負責人楊文虎、王音之2019年4月間，就開始擔心詐貸犯行曝光，透過王音之的弟弟王振賢，找上律師黃呈熹商量對策，黃竟然參與商量，等楊文虎夫妻逃亡出境後，黃會和留下來的潤寅千金楊宇晨等人一起幫忙滅證。

5月間，因債權銀行開始追討相關財務資料，王音之LINE黃「親愛的弟弟，如果星展這樣一直搞下去，沒完沒了，怎麼辦才好？」黃回「這是必然的，銀行本來救(就)起疑了，當然會晚硬兼施的不斷要你提出佐證來」。

起訴指出，等楊文虎、王音之逃亡出境後，黃呈熹和楊宇晨在關鍵的6月3日開始分工忙碌，楊宇晨負責將公司集團所有帳戶內現金提領一空，黃則是前往潤寅辦公室，指示員工連夜打包相關物品，把100多箱文件送去回收廠銷毀，並重製、銷毀電腦內檔案，另外將潤寅集團的資產文件送到百纖果屋藏放。

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲王音之逃亡後仍不時關心指示在台同夥滅證洗錢。（圖／翻攝調查局網站）

後來因為債權銀行為了追債，找到百纖果屋，已遠在海外的王音之擔心資產曝光，一度把資料轉運到黃呈熹的事務所藏匿，而黃除了指導潤寅員工應訊時作偽證，還在明知潤寅資金疑為詐貸不法所得，仍以「律師費」、「顧問費」名義收了1250萬元，應訊還搬出最高法院判決要旨辯稱，「在檢察官立案前湮滅刑事證據，不構成犯罪」，被檢察官痛批知法玩法，毫無悔意。

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