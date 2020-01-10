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潤寅詐貸案偵結！楊文虎胞兄60萬交保　4人不認罪保金要200萬

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▲▼潤寅詐貸案移審。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲潤寅詐貸案偵結起訴，多達22名被告於9日移審北院，陣仗之大，讓法院不得不分批訊問。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者羅志華／台北報導

潤寅涉詐貸9家銀行達386億元，主嫌楊文虎、王音之夫妻潛逃美國，傳出遭行政拘留，而北檢9日偵結起訴，將22名被告移審法院，由於被告人數眾多，庭上一度擠滿律師、當事人家屬，法官第一批先訊問楊文虎胞兄楊文海等5人，裁定5人交保，限制出境、出海、住居，其中楊文海因認罪，又已繳回犯罪所得，以60萬交保，其餘4人則以200萬交保。

楊文海一開口就坦承犯罪，並稱已繳回4萬2千元犯罪所得，向法院以20萬聲請交保；但檢方認為，楊文海犯罪所得應遠大於4萬2千元，認為他長年製作不實提單供潤寅員工詐貸，有羈押必要，若裁定交保，保證金也應在100萬元以上。

楊文海委任律師表示，楊文海的犯罪所得皆有紀錄，筆記本也被檢方扣案中，總金額就是4萬2千元，且楊文海為潤寅人頭監察人，沒實際參與公司業務，先前又已具保20萬元，只能再以20萬聲請交保。

▲▼潤寅詐貸案移審(戴眼鏡者為楊宇晨)。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之的千金楊宇晨（戴眼鏡），是否能於9日移審中裁定交保，備受關注。（圖／記者劉昌松翻攝）

而姜祖明、李智剛、姚旭隆、蔡敏賢，皆因參與銀行照會、協助詐貸遭起訴，但4人皆以不知情、沒犯罪動機、無不法所得等理由否認犯罪。

檢方則以涉犯3年以上罪刑，又否認犯罪，未來除恐遭重判外，也可能要面對鉅額的民事賠償，建請法院裁定羈押，若裁定交保，考量姜祖明涉嫌幫潤寅詐貸近20億元、蔡啟賢涉協助詐貸玉山3億元，保證金應在500萬元以上，而李智剛、姚旭隆則應在100萬元以上，且皆應限制出境、出海、住居。

庭訊時，檢方質疑李智剛已有脫產行為，李智剛一聽不禁立刻反駁，反問檢方何以認定。

而蔡敏賢則辯稱，只是與銀行照會「疏失」，不是犯罪，律師強調，潤寅已清償玉山銀行貸款，且蔡啟賢的涉案金額最低，痛批檢方建請交保金額在500萬以上不合理，讓檢察官當庭駁斥「可笑！」，並質疑蔡敏賢只是南亞的資材組專員，根本無權接觸銀行電子郵件，更無權收債權轉讓存證信函，而他竟「接了一通電話、收一封信，玉山就貸了3億」，且就算潤寅清償玉山銀貸款，不代表詐貸犯罪不成立。

法官當庭諭知，考量楊文海坦承犯罪，且已繳回犯罪所得，無羈押必要，裁定60萬元交保；其餘4名被告，法官認為他們在案件中扮演角色、涉案情節，沒有羈押必要，但因他們否認犯罪、有逃亡之虞，裁定200萬元交保，並須於每周5下午5點前，到轄區派出所報到，5人皆限制出境、出海、住居。

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