高鐵南下列車全爆滿！返鄉投票潮一早就湧現　自由座排長長人龍

▲返鄉投票人潮湧現。（圖／記者張凱喨攝）

記者李宜秦／台北報導

明（11）日就是2020總統大選，許多民眾已準備好返鄉投票，據高鐵官網顯示，今日南下列車整天都已爆滿，每列次都是熱銷車次，北上列車自上午8點起車票也幾乎銷售一空。另外，台鐵部分，普悠瑪、太魯閣每列車均提供120張站票，其餘列車也都可購買站票；台鐵局表示，已成立應變中心，除非有突發狀況，否則疏運狀況都會順暢。

根據高鐵官網顯示，南下列車自今早6點15分起至晚上10點50分，各列車均是熱銷車次，車票幾乎銷售一空；北上列車自上午8點4分起至晚上10點55分間，也幾乎搶購一空。

請繼續往下閱讀...

▲▼今日每列南下高鐵列車均熱銷。（圖／記者張凱喨攝）

為增強疏運能量，高鐵公司表示，今、明將加開5班各站停靠的自由座列車，今日包括南下8815車次（13:15自南港站發車）、南下8827車次（19:15自南港站發車）、南下8831車次（21:15自南港站發車）、北上8820車次（16:10自左營站發車）。明日則是南下8805車次（08:15自南港站發車）。

高鐵公司表示，旅運尖峰時段的車次，均有配置4到5節的自由座車廂，其他列車亦有3節自由座車廂，旅客可多加利用。

另外台鐵普悠瑪、太魯閣每列車均提供120張站票，其餘列車也都可購買站票，旅客可多加把握。台鐵局表示，已成立應變中心，除非有突發狀況，否則疏運狀況都會順暢。

▲▼投票返鄉潮一早就湧現。（圖／記者侯憲諭、黃翊婷攝）

▲▼投票返鄉潮一早就湧現。（圖／記者侯憲諭、黃翊婷攝）