【2020 CES】可「自動洗澡」的掃拖機器人Narwal　懶人家電更進化

▲會自動清潔的掃地機器人Narwal。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在美國拉斯維加斯舉辦的消費性電子展（CES）甫落幕，場內也窺見不少智慧家庭趨勢，新創公司Narwal所研發可自動清潔的掃拖機器人，也受到不少矚目，還有外媒表示「直接打臉」某美國廠牌昂貴的清空集塵盒產品，Narwal具有一台清潔主機，能用「水」來清潔刷頭與抹布，等同是懶人家電的再進化，而且價格不到台幣2萬元。

這款由美國新創公司所研發的Narwal T10，其清掃概念跟一般的掃拖地機器人無異，重點是它配有一個箱型結構的主機，在這主機內部有2個水箱，一個水箱是乾淨的水，另一個水箱則裝置清洗過後的髒水，在機器人回到主機內，會以水洗的方式來清潔機身，且烘乾底下的拖地用抹布。

聽起來或許相當神奇，但Narwal T10目前已經在集資網站上上架，而且品牌本身還前進CES展場中直接秀出原型機，或許我們該相信不久後，掃地機器人將能讓我們更輕鬆。

Narwal T10除了主打自動清潔，其他包括連線手機特定APP進行操控，選取特定區域清掃或遠端遙控、形成管理與電池顯示，目前該產品正在kickstarter平台上進行集資，獲得近2000筆訂單，早鳥價則是549元美金，折合台幣約16,400元。