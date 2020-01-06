【2020 CES】三星發表Cube美型小冰箱　租屋、當酒櫃都方便

▲三星2020 CES發表美型小冰箱Cube。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓大廠三星在2020年CES前夕發表旗下最新「美型冰箱」款式，包括一般廚用尺寸的BESPOKE 冰箱，以及方便置於小空間使用的Cube冰箱系列產品，針對注重居家裝潢的雅痞族群，提供另一種家電選擇。

以往家電廠並未針對小冰箱的外型琢磨，三星全新Cube冰箱系列（Cube Refrigerator series）則注入了新的美型思維，以多款的顏色選擇與3款Wine、Beer 與 Beauty外型，讓民眾可針對居家裝潢作調配，Cube冰箱設計成可以堆疊的形式，也方便在空間上做較靈活的運用。

所以針對空間可能不大的租屋族，或是部分特殊需求（想在客廳裡裝個啤酒櫃或紅酒櫃，並以之為幸福的人們），都能有更多自由的選擇，業者號稱藉由獨家冷卻技術，即使將冰箱放置於臥室，仍能安靜地運轉不干擾睡眠。

此外，另一款美型冰箱BESPOKE ，則以簡潔優雅的設計外形見長，其為「客製化家電」的概念，消費者可發揮創意挑選材質與顏色，在廚房盡情展現個人特色，除了外型能自訂之外，甚至能夠客製冰箱功能，將「Flex Zone」自訂為冷藏或冷凍空間。