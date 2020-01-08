　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

【2020 CES】LG可捲曲電視上市有譜　65吋要價180萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LG首度發表旗下量產化的捲起收納電視。（圖／LG提供）

▲LG去年發表旗下量產化的捲起收納電視Signature OLED TV R。（圖／LG提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2020年在美國拉斯維加斯的消費性電子展（CES），近期正式揭幕，去年在CES上首露面的LG可捲曲收納的LG OLED電視「Signature OLED TV R」，有消息終於要在市面上開售，之前許多的預測表示不會太便宜，然而確實價格也沒讓大家失望，外媒表示此款高端產品的定價為6萬元美金，折合約180萬元新台幣。

▲LG首度發表旗下量產化的捲起收納電視。（圖／LG提供）

首款可捲曲螢幕的Signature OLED TV R，可直接收納在專屬底座內，也能配合使用者習慣，顯示部分螢幕畫面當作電子資訊欄，畫質支援至4K，在去年CES展前發表時引起許多討論，然而今年終於有上市訊息傳出。

▲LG首度發表旗下量產化的捲起收納電視。（圖／LG提供）

然而，目前高端電視的主流畫質已提升到8K規格，在2020年的CES展中，LG也發表旗下多款8K電視，除了現有的88吋與75吋，更加入77吋與65吋2種新規格，並強調最新8K電視搭載全新第三代 α (Alpha) 9 AI 影音智慧處理晶片，顯示性能大幅升級，也搭載webOS 智慧電視作業系統，可支援 Apple AirPlay 2 和 HomeKit。

▲LG 2020 CES發表多款8K電視。（圖／品牌提供）

▲LG 2020 CES發表多款8K電視。（圖／品牌提供）

然而，相較於原產品技術性規格的提高，彷彿今年針對ThinQ AI的發展，是另一個更有趣的重點，在宣布LGThinQ之後，智慧居家成為新的重點發展趨勢，串連所有家用家電產品，並以AI來進行管理，像是空氣清淨機濾網何時需要更換、洗衣機會通知那個零件該換了，或是洗衣粉放太多等等的瑣事。

▲LG 2020 CES發表多款8K電視。（圖／品牌提供）

此外還能延續到「自我學習」的部分，像是吸塵器會從路徑中記憶，「哪個區塊容易卡住」，並採用其他的對策克服，或洗衣機能感應衣物材質，設定最佳的清潔時間等。

ET快訊
伊朗空襲至少80死200傷！　官媒證實
情侶遊太魯閣「車停路邊大戰」！砰一聲悲劇…醫救人見「定格畫面
伊朗發生規模4.5淺層地震　震央靠近核電廠
170人全罹難！烏克蘭班機傳遭防空導彈擊落　現場照曝光
很多長輩挺韓！他納悶「爸媽韓粉率特別高？」網分析2關鍵
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

【2020 CES】LG可捲曲電視上市有譜　65吋要價180萬元

閱讀懶人有福了！Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

春節出國旅遊不用愁　電信漫遊一天最低17元

Today at Apple推新課　「創作新傳統」打造屬於自己調調台語歌

手機新人搶發5G機款　realme X50 5G亮相

三星在CES 2020宣布將推出智慧音箱Galaxy Home Mini　目標成為連接AI硬體的樞紐

2020 CES LG家電再進化　冰箱、洗衣機、吸塵器都要裝人工智慧

摺疊風潮來勢洶洶！Intel在CES上秀「Horseshoe Bend」摺疊筆電

凱擘「鼠年特別企劃」抽Nest Mini　 myVideo週末電影院專區好片1元起

虛擬鍵盤成真？三星研發AI隱形鍵盤SelfieType

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

【2020 CES】LG可捲曲電視上市有譜　65吋要價180萬元

閱讀懶人有福了！Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

春節出國旅遊不用愁　電信漫遊一天最低17元

Today at Apple推新課　「創作新傳統」打造屬於自己調調台語歌

手機新人搶發5G機款　realme X50 5G亮相

三星在CES 2020宣布將推出智慧音箱Galaxy Home Mini　目標成為連接AI硬體的樞紐

2020 CES LG家電再進化　冰箱、洗衣機、吸塵器都要裝人工智慧

摺疊風潮來勢洶洶！Intel在CES上秀「Horseshoe Bend」摺疊筆電

凱擘「鼠年特別企劃」抽Nest Mini　 myVideo週末電影院專區好片1元起

虛擬鍵盤成真？三星研發AI隱形鍵盤SelfieType

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

【廣編】K-Swiss Waterproof防水黑科技連特務都愛不釋手

改名「金拱門」影響營運？　中信將轉讓中國麥當勞93億股權

亞洲男足U23錦標賽8日展開　15隊搶3張東京奧運門票

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

JHBL／張可人逆轉三分彈　單場33分率安康逆轉太子

每天跑步還是胖？「增肌減脂」要事半功倍...快做好這6件事

快訊／伊朗空襲美軍伊拉克基地至少80死200傷！　官媒證實

群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器

大咖饒舌歌手驚喜現身屁孩MV...從頭睡到尾淪「背景人」！

3C家電熱門新聞

蒸烤爐大勢輾壓網友狂推cp值超高

YouTuber實測Mac Pro玩遊戲　結果令人失望

德誼數位也推iPhone電池優惠

Nokia 150小時超長續航力藍牙耳機上市

Nokia真旗艦、5G迎戰iPhone

realme X50 5G亮相

Sony Xperia 5諜照被曝

今年6款新iPhone規格、售價曝光！

Intel在CES秀Horseshoe Bend摺疊筆電

三星宣布將推出智慧音箱Galaxy Home Mini　成為連接AI硬體的樞紐

日本洗衣神器抗菌抗臭就像穿新衣

虛擬鍵盤成真？三星研發AI隱形鍵盤SelfieType

GoPro Karma爆全球「停飛」　外媒：GPS週期歸零使然

CES 2020／華碩發表Chromebook Flip C436　最高配備第10代Intel處理器

更多熱門

相關新聞

2020 CES LG家電再進化

2020 CES LG家電再進化

LG於CES展再推出「進化」版家電，包括兩款「敲敲門」冰箱，以及搭載人工智慧技術的滾筒式洗衣機及無線吸塵器。

2020 CES三星發表Cube美型小冰箱

2020 CES三星發表Cube美型小冰箱

2020 CES三星電視厚度僅1.5公分

2020 CES三星電視厚度僅1.5公分

2020 CES 三星新冰箱能規劃食譜

2020 CES 三星新冰箱能規劃食譜

外媒首曝LG G9新機外觀！　四鏡頭且保留3.5mm耳機插孔

外媒首曝LG G9新機外觀！　四鏡頭且保留3.5mm耳機插孔

關鍵字：

2020 CESLG可捲曲電視OLED8K4K

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載170人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

烏克蘭班機傳在伊朗遭防空導彈擊落　170人全罹難

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面