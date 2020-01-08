【2020 CES】LG可捲曲電視上市有譜　65吋要價180萬元

▲LG去年發表旗下量產化的捲起收納電視Signature OLED TV R。（圖／LG提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2020年在美國拉斯維加斯的消費性電子展（CES），近期正式揭幕，去年在CES上首露面的LG可捲曲收納的LG OLED電視「Signature OLED TV R」，有消息終於要在市面上開售，之前許多的預測表示不會太便宜，然而確實價格也沒讓大家失望，外媒表示此款高端產品的定價為6萬元美金，折合約180萬元新台幣。

首款可捲曲螢幕的Signature OLED TV R，可直接收納在專屬底座內，也能配合使用者習慣，顯示部分螢幕畫面當作電子資訊欄，畫質支援至4K，在去年CES展前發表時引起許多討論，然而今年終於有上市訊息傳出。

然而，目前高端電視的主流畫質已提升到8K規格，在2020年的CES展中，LG也發表旗下多款8K電視，除了現有的88吋與75吋，更加入77吋與65吋2種新規格，並強調最新8K電視搭載全新第三代 α (Alpha) 9 AI 影音智慧處理晶片，顯示性能大幅升級，也搭載webOS 智慧電視作業系統，可支援 Apple AirPlay 2 和 HomeKit。

然而，相較於原產品技術性規格的提高，彷彿今年針對ThinQ AI的發展，是另一個更有趣的重點，在宣布LGThinQ之後，智慧居家成為新的重點發展趨勢，串連所有家用家電產品，並以AI來進行管理，像是空氣清淨機濾網何時需要更換、洗衣機會通知那個零件該換了，或是洗衣粉放太多等等的瑣事。

此外還能延續到「自我學習」的部分，像是吸塵器會從路徑中記憶，「哪個區塊容易卡住」，並採用其他的對策克服，或洗衣機能感應衣物材質，設定最佳的清潔時間等。