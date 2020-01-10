選情分析／吳秉叡「打政績牌」爭取連任！　陳明義「氣勢漸凝結」仍有望翻盤

▲吳秉叡耕耘新莊多年，累積不少忠實選民。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



記者黃可昀／綜合報導

新北市第4選區（新莊75里）立委選情呈現藍綠對抗，雖然該區些微偏綠，但民進黨吳秉叡仍不敢大意，這段時間頻頻找來蔡英文、師兄蘇貞昌站台，並端出各項政績來搏選票。國民黨陳明義則是勤走基層，從原本不被外界看好，如今氣勢逐漸凝結，打選戰節奏越來越穩定，支持者也明顯增加。

吳秉叡2017年曾爭取提名參選新北市長，每天隨著蘇貞昌到處拜票宣傳，可惜選情仍不太明朗，所以黨內最後派出蘇貞昌參選，雖然此事一度有點打擊吳秉叡，不過，他很快就整理好思緒，把心力完全投入立委選舉，藉著他在新莊服務多年的基礎，又有黨內大老三不五時現身力挺，外界都看好他很有機會順利連任。

▲陳明義後期聲勢逐漸提升，有望翻轉新莊。（圖／翻攝自陳明義FB）



不過，對手陳明義來頭也不小，他擔任過改制前台北縣議員，以及新北市第1、2、3屆立委，2016年挑戰新北市第2選區立委選舉，但輸給對手林淑芬6萬多票，即便如此也不可否定他在政治領域的豐富資歷，加上他態度鮮明、言詞犀利的風格，不少選民都認同他腳踏實地的堅毅態度。

事實上，陳明義最初是在五股發跡，這次跨區參選首要面對的課題就是整合地方勢力，爭取新莊泛藍選民的認可，馬英九、侯友宜、朱立倫等人多次到新莊輔選，配合他「勤走基層」的策略，每天早起晚歸站路口、市場、公園拉票，爭取更多曝光率，現在也證實這項策略有效提升氣勢，在地方漸漸打開知名度，對於吳秉叡來說是不可掉以輕心的壓力，很有可能在1月11日翻盤。

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