基隆立委選情詭譎多變　藍綠都是「最強棒」鹿死誰手未可知

▲ 基隆選區立委候選人蔡適應、宋瑋莉。（合成圖／翻攝蔡適應、宋瑋莉臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

2020年1月11日大選即將登場，選情已進入短兵相接的巷戰，選情激烈的基隆市立委選舉，代表國民黨的宋瑋莉以及尋求連任的民進黨立委蔡適應，藍綠雖然呈現五五波，但加上深具實力的議會同僚楊石城與張耿輝挑戰，11日將是考驗4人對民眾服務、地方的經營的最後結果。

基隆長期被視為藍大於綠，民進黨徵召的蔡適應競選連任，上屆2016年立委選舉時蔡適應擊敗「空降」強棒國民黨副主席郝龍斌，藍大於綠局勢逐漸打破。曾任陸軍志願役備役砲兵上尉具國防專業背景的「軍系」現任立委蔡適應，表示在他爭取下，去年動工軍港遷移，打造亞洲郵輪母港；他也爭取1088等4條快捷公車路線上路運輸。下個4年他要推推國道一號高速公路拓寬，交通部已評估拓寬汐止到大華交流道，讓基隆人上下班不再塞車。

而議長宋瑋莉初選勝出，代表國民黨披戰袍，宋瑋莉和夫家兩代從政，公公林文龍曾連任8屆議員，有議會「長青樹」稱號，累積雄厚的基層實力，也擔任過5屆議員。親民形象擄獲許多選民支持，加上韓國瑜上月造訪基隆掀起一陣旋風，牽起宋瑋莉的手，呼籲「宋進立法院」。主要訴求，增加補助海科館保障失業人力，重新發包海洋生態館。為加速郵輪發展高鐵應延伸到基隆；都市發展建設遲緩，要加強市港合一，多利用港埠用地；並要求中央重新評估核四及修正一例一休、年金改革。

▲ 張耿輝曾擔任後備軍人連絡官等軍職。（圖／張耿輝競選辦公室提供）

2011年退出國民黨參選過立委的張耿輝，也曾經擔任後備軍人連絡官等軍職，這次還是以無黨籍捲土重來，他表示基隆市交給藍綠2黨長期執政後，市政仍無起色，「無色覺醒」成為參選精神，為改善選舉風氣，不設總部、不插旗幟。認為一例一休使得很多市民要上班卻不能上，年金改革也是不公不義，不是轉型正義，成為惡法；國道一號五堵每天上午往台北都塞車，只有颱風天不塞車所以他要到立法院爭取基隆人的福利。

▲ 國會政黨聯盟候選人參選的楊石城。（圖／翻攝楊石城臉書）

國會政黨聯盟候選人參選的楊石城，則也是表達「藍綠都太爛！」楊石城說，2016年曾參選立委，這次決定再站出來並選到底，他不贊成現在政府推的輕軌與軍港遷移，主要政見是爭取捷運與環港商圈。競選總部成立時國會政黨聯盟主席悟覺妙天到場站台助選。楊石城表示，基隆是在兩個直轄市旁，但同樣的就業條件，薪水卻少5000元，必須擬定國際港灣特別條例，補助地方的不足，發展山坡地及海岸線觀光。

民進黨立委蔡適應力拚連任，面臨昔日議會同僚宋瑋莉、楊石城與張耿輝挑戰，選情陷入膠著，前議長宋瑋莉深耕基層，楊、張也是議會沙場老將，議員選舉皆曾拿下基隆市最高票紀錄，兩人也都參選過立委這次捲土重來，也牽動基隆立委選情，不到最後一刻每個都無法沒有把握。

「時間對我們來說完全沒用！」