《博恩夜夜秀》演員遭控離職害違約…前東家求償80萬　律：他一直想配合拍片

▲脫口秀演員喬瑟夫在《博恩夜夜秀》上表現亮眼，卻遭前東家指控無故離職，害公司違約賠了80萬元，律師替他喊冤，「他一直想配合拍片」。（圖／翻攝喬瑟夫 Chillseph粉專）

記者羅志華／台北報導

脫口秀演員喬瑟夫（本名簡慕槐），在《博恩夜夜秀》上表現活躍，卻遭前東家「地澤臨文化娛樂」公司指控，他於2019年5月間無故離職，害原本簽好的業配違約，讓公司賠了80萬元；北院1月10日開庭，喬瑟夫委任律師表示，他離職後說好會繼續配合拍片，不料公司卻說廠商已解約「不用拍了」，他自認沒有違約，本案將於4月8日續審。

「地澤臨」公司律師主張，喬瑟夫於2018年5月23日整天失聯，之後便提了離職，雙方於24日談好，喬瑟夫離職後將配合消化先前已簽的業配，並獨立負擔廠商的違約金；其中一支廠商，原本談好由喬瑟夫擔任演員，拍攝業配影片、短劇，並在威秀影城巡迴演出，卻因他離職而無法履行，最後公司賠了80萬違約金收場，而在他離職後的6支影片中，又有一支延遲上片、一支提早上片，雙方經多次洽談沒有共識，才鬧上法院。

但喬瑟夫律師表示，喬瑟夫從頭到尾不知道合約內容，多次要求看約也被拒絕，期間他一直想配合拍片，卻被公司以「廠商已經解約」，向他求償80萬元，讓他相當傻眼，且2支片上線時間的狀況，也是因配合廠商要求、「地澤臨」公司員工上片所導致，此部分沒有違約問題。律師主張，「地澤臨」不該將與廠商談判破局的損失，全都算在喬瑟夫頭上，他不只沒看過、更沒簽過合約。

另外，喬瑟夫離職後，成功拍了2支業配影片，但「地澤臨」公司也以喬瑟夫尚未處理違約金問題，而拒絕給付，喬瑟夫律師認為，80萬的求償金額應予減免；本案將於4月8日續審。

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