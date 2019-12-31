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韓國瑜「膝蓋走路」產生2效應　學者坦言：勝選氣勢已凝聚

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▲▼韓國瑜表演用膝蓋走路引發討論。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲韓國瑜表演用膝蓋走路引發討論。（圖／翻攝自YouTube／STR Network，下同）

文／中評社

距離大選只剩11天，中山大學政治研究所教授、韓國瑜「國政」顧問團成員廖達琪接受中評社訪問觀察，韓在政見會砲打蔡英文被民進黨新潮流架空，上網路政治脫口秀節目《博恩夜夜秀》5天點擊破500萬次，以及29日辯論會上親民黨主席宋楚瑜轉助攻韓，以及當晚的台中大造勢成功等「組合拳」，韓勝選氣勢確實已在凝聚。

廖達琪分析，這次韓國瑜的基本盤至少在585萬票以上，蔡英文的得票則會從689萬票往下回歸，兩人最終差距可能會落在30至80萬票以內。

廖達琪表示，《博恩夜夜秀》5天點擊破500萬次確實幫韓國瑜打了一劑強心針，這節目最大效應就是幫韓在年輕族群中激出迴響。

▲▼ 韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）

對於韓在節目中以「膝蓋走路」是否造成反效果？

廖達琪認為，韓國瑜做事向來都會產生兩面效果，韓在另一位直播主節目中有解釋「膝蓋走路」是代表當遇到困難時，還可以努力站起來往前邁進；另一方面蔡英文把這解釋成她不會彎著膝蓋去面對對岸。

廖達琪說，蔡英文的說法對深綠支持者當然拍手叫好，但願意支持或者想了解的年輕人們看了《博恩夜夜秀》後會激發出群體的判斷與討論，而不是告訴年輕人一個直接的答案這是好事。民主社會本來就多元解釋，膝蓋走路沒有絕對好或不好，但能引發迴響與討論，就是《夜夜秀》的最大影響力。蔡英文8個月前上《博恩夜夜秀》點擊率迄今都未突破400萬（393萬）點擊，因此只要對韓有熱烈討論，這對選舉就是熱度，就會有凝聚力。

對於昨日台中造勢的觀察，廖達琪說，台中29日下大雨且地面泥濘，但還是有這麼多人願意站出來、沒離開，這在選舉上真的很可怕，也代表韓的選情是越艱困，越「風雨生信心」，庶民基層對韓國瑜的支持度很熱且完全沒退。

▲▼韓國瑜大台中勝選造勢晚會,韓國瑜致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜大台中勝選造勢晚會。（圖／記者李毓康攝）

第三，廖達琪分析，台灣大選2000年投票率82%歷來最高、其次是2004年兩顆子彈的80%；2008年、2012年馬英九勝選那兩次也各有76%與74%。至於2016年國民黨推朱立倫因喪失軍公教警消這一塊，且加上2014年地方選舉敗選，因此投票率僅接近67%，朱拿381萬票，而蔡英文拿到689萬票。

廖達琪說，如果要評估韓國瑜2020大選的基本盤，應該朱立倫2016年381萬票是最低門檻，再加上馬英九2012年投票率74%扣掉2016年朱立倫投票率的67　%，代表有將近8%軍公教（104萬）沒出來投，以及上屆流向宋楚瑜157萬票回流100萬票，韓國瑜審慎樂觀可拿585萬票（381＋104＋100）。廖說，這些還不包括新住民及返台投票的僑胞與台商。

廖達琪說，綜觀29日的辯論會，親民黨主席宋楚瑜其實有點在扮演1998年馬英九選台北市長時那一次新黨王建煊的角色。宋楚瑜助攻韓國瑜的氣氛有出來，尤其宋負荷韓國瑜說民進黨派系分贓厲害、接下蔡英文的反滲透法等。宋提到自己曾任蔡英文APEC特使，也見了習近平，讓民進黨想操作反滲透法的效力降低了，把綠營欲塑造韓國瑜跟中共同路人的等號意象降低了，宋某種程度是也算在犧牲打，因為宋那天接下「反滲透法」這顆球快的是宋，宋把蔡發出來的球攔截了，變成不是只有國民黨反，連親民黨也率先反。

廖達琪認為，蔡英文上屆得票689萬票，但2020這次應該不會比689萬票高，而是向609萬票回歸。因此609萬跟585萬票數非常接近，韓蔡兩人底氣差不多。

廖達琪說，韓國瑜現在拼命打民進黨新潮流，強化蔡英文被新潮流派系分贓與架空的印象，畢竟新潮流在南台灣與深綠選區裡其是被深惡痛絕的，韓打新潮流架空蔡英文，會讓深綠支持者不願意出來票投民進黨。況且蔡英文副手賴清德表面跟蔡整合，但實際上會不會真正整合，恐怕還是問題。

廖達琪補充，美加地區僑胞返台投票是小事，但這次最重要是來自東南亞菲律賓、越南等地的僑胞這次很熱。他們力挺韓國瑜的投票人數可能會成長，而且還是個「黑數」。因此這場選戰可能差距會落在30至80萬票內勝負。

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