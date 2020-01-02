葉文忠／對不起民進黨？那「對不起了，民進黨」

▲韓國瑜台中造勢晚會。（圖／本報資料照）

文／葉文忠

韓國瑜台中造勢，人比雨多，心比天暖，再度震撼世人眼睛。同一時間，辯論會上韓國瑜激烈對幹的話鋒，金句齊發，氣壯山河，細看幾場辯論對決，尤其在「罷韓」「挺韓」交鋒後，態勢已現，韓國瑜南部、中部大軍就位，統帥怒目金剛，向蔡政府、韓黑、綠媒，發出了怒吼，關鍵最終戰，鳴鼓開戰。

“50萬人”的罷韓何其盛大，巨型「光復高雄」的布條蓋了半條馬路，但黃暐瀚秀出了一張空拍圖，布條透光，清晰地看到了下方該死的斑馬線。膨風是給支持者打氣用的，慧眼的人無需看人龍多長，單看空拍擁擠「密度」就一切明白，我真想算的，是如此長布要幾匹？要多少裁縫？要花上多少錢？錢誰出的？最重要的，則是上頭的字，是哪個腦殘的傢伙想出來的？渾然不知洩了民進黨的底，脫了民進黨的褲子。

既是「罷韓」，為何會用上「光復高雄」？往下思考，要「光復」，必是「領土」有所屬被人強搶而去，那麼光復誰的高雄？意思是高雄被殖民，被吞併嘍？民進黨認定高雄永遠都是他們的領地，他們的禁臠，完全沒醒悟這個黨是被“高雄市民”踹走的，再看罷韓隊伍裡一堆霸凌式道具，挺韓隊伍中卻看不到這些東西，一個滿是仇恨，一個歡天喜地，群眾素質高下立判，若擔心衝突，到底該擔心哪一方？

▲罷韓遊行裡人身攻擊的道具，反映這群人的心態，Wecare到底care什麼？（圖／本報資料照）

終於明白，管碧玲說「高雄人對不起台灣」，心底說著的是對不起民進黨，台中人對不起林佳龍，蔡英文對年輕人說「這一次做一個可靠的年輕人可以嗎？」，此話的本意是「去年你們對不起我」，於是選輸的，要當選贏的頂頭上司，蘇貞昌當院長，陳其邁當副院長，林佳龍交通部長，輸越多官越大，蔡英文這小鼻小眼「對不起民進黨」的報仇味，才能徹底羞辱贏家。

好吧，既然是「對不起民進黨」，就來看看整個台灣是如何對不起民進黨？從去年開始，卡管、卡韓、卡公投到卡神起訴，個個都是「對不起民進黨」的 “懲罰條例”：

卡管，是台大對不起民進黨，卡你一年多，誰管你耽誤教育？

卡韓，高雄人對不起民進黨，卡韓無底線，誰在乎你高雄人死活？

卡公投，是人民對不起民進黨，我就是要燒煤，誰管你多少人肺癌？

卡神，只要與民進黨對立，逆我者亡，網軍一定折騰你，不死也半條命。

這些還不夠，陳師孟再補一腳「卡法官」，將約談判馬無罪的法官，光天化日公然干涉司法，這個黨，這群人，凡是我說了算，你奈我何？

卡神楊蕙如正是檢察官認證的網軍頭，綠營養的闇黑人群，陰間小鬼，躲在鍵盤後放毒放箭，戰功彪炳，已成功地把一個外交官的命給鬥掉，也許真是天意，一年來，完全證實韓國瑜代表藍軍出征蔡英文的正當性，事實上今天藍營人任何人掛帥，面對如此陰狠的闇黑軍團，若黑韓鏈換為黑朱鏈、黑郭鏈，都沒人能夠像韓國瑜有如此強大的心志能量，尤其郭台銘，必定死無葬身之地，更別說反滲透法必讓他連全屍都沒有，韓國瑜除了自身金鐘罩，更有盾牌鋼鐵韓粉，共同對抗彈雨，讓我想起【神力女超人】衝上戰場的那一幕。

蔡政府把下水道當康莊道，假博士案、慶富案、私菸案、陳明文300萬，一路從上到下，多麼系統性，沒有一件見得了光，如此陰暗的執政集團，藏了不知多少臭不可聞的骯髒事，怎能不廢特偵組？肯定的說，若蔡英文繼續執政，就不會有水落石出的一天，更代表台灣是非、正義的價值，在蔡英文的領導下，已全面遭到摧毀。

全世界民主國家就屬民進黨沒政績也能打選戰的，左手四道公文聲聲催，大學必須選前提早學期結束，還附帶投票專車，讓自己的大票倉能順利投票，右手控制加班機與通過反滲透法，防堵與嚇阻台商回台投票，這就是民進黨，手段何其陰險！拉老共助選是蔡英文僅剩的牌，配合著當沙包給民進黨玩，「反送中」消風了，只好拿反滲透法續撩老百姓，我要提醒的是，反滲透法過就讓它過吧，別再討論它，蔡英文就怕老共不進場幫她造勢，韓國瑜若勝選，幾個月後下架惡法即是，若不幸蔡英文又連任，ECFA是斷定的，蘇宏達教授遭約談，證實綠色恐怖早在進行，哪差脖子上再加這顆炸彈？沒了ECFA下場可想而知，台灣弱智者眾，當然不會知道自己正是七月半的鴨子。

民進黨「無時不卡韓」「無處不黑韓」，逼著韓國瑜擎起大旗「從高雄北伐」，唯有直取中央，對高雄的承諾才可能大翻轉，推動重大政見方能到位，否則即便八年，你一個摩天輪的腳架連「立足」之處都拿不到。

回頭看2019年，蔡政府卡韓、黑韓、滅韓三部曲，活像打地鼠，一槌重似一槌，糟蹋人欺負人的手法可列金氏世界紀錄，欺人太甚的結果，這「罷韓」選前滅韓最大槌，終於逼出了挺韓大軍對著幹，一條長長紅龍，將馬路塞成了實心，打地鼠玩成「大槌王」，凡殺不死我的，必使我更強大，一槌將韓國瑜打上了最高點，我聽見了「噹」的一聲。

溫良恭儉絕不再讓，簞食壺漿以迎王師，若非打不死的韓國瑜，讓世人看清了綠營那為了權力，盡是骯髒的妖法，開東廠，養網軍，抄家滅族，無所不用其極的邪惡。韓國瑜親上黑韓大秀場「博恩夜夜秀」，6天衝破500萬點閱，遠拋蔡英文八個月的370萬，對年輕人，韓國瑜「雖然你們討厭我，但請你們了解我」，與政見發表會上念茲在茲要替孩子鋪路，打開視野的政見相互呼應，「韓導」的膽識，不入你陣，如何破你的陣？蔡英文敢上中天嗎？我可預言，孩子看見韓導的guts，一旦了解政見後的溫暖，愛恨會在一夕翻盤。

▲「韓導」的勇闖反對者的年輕族群中，其膽識當今政壇無人出其右。（圖／翻攝自博恩夜夜秀）

班聲動而北風起，劍氣沖而南斗平，大雨滂沱中，萬旗湧動，虎嘯震天，蔡英文，知道什麼力量可以讓人民雨水、淚水和著泥，站在冷風中一整天？

1月11號，對不起了，民進黨！

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