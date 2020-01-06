穿H戰袍挺「2號」？博恩批媒體「標題殺人」：小心我最後一秒支持3號





▲《博恩夜夜秀》澄清沒有表態支持2號。（圖／翻攝自STR Network - 薩泰爾娛樂臉書粉專）

政治中心／綜合報導

網路政治脫口秀節目《博恩夜夜秀》日前播出節目片段，只見副主持人賀瓏穿上「H夾克」，喊著支持2號等言論，僅管《博恩夜夜秀》該片段只是節目效果，卻有部分韓粉誤認是在表態支持國民黨總統候選人韓國瑜，接著引來媒體報導。對此，薩泰爾娛樂在臉書上聲明，呼籲媒體不要標題殺人。

《博恩夜夜秀》在1日播出「賀瓏小夜秀—各大單元滿意度大公開」單元，只見賀瓏說要舉辦2020夜夜秀主持大選，一旁的人還穿著「H夾克」，後方擺著競選旗幟，寫上斗大的「2號」，加上不斷改編韓國瑜的金句，例如「我是百年難得一件的主持奇才」、「不要抱嬰兒，嬰兒哭了會被抹黑」、「庶民主持」等，明顯暗諷韓國瑜。





▲韓粉誤認博恩挺韓國瑜。（圖／翻攝自臉書）

然而《博恩夜夜秀》節目效果，卻被媒體在2日報導成「穿上H戰袍！《博恩》竟因這事公開呼籲：投票唯一支持2號」。除此之外，韓粉社團也出現「博恩夜夜秀公開表態不要投3號」、「要大家投給2號」等言論。

對此，博恩在5日播出的《博恩夜夜秀》節目單元「新聞亂報」中，澄清這是完全胡鬧的劇情，還說不管是哪一個2號，都沒有公開呼籲大家要支持，奉勸媒體不要太過分，「小心我最後一秒支持3號喔！」

而「STR Network - 薩泰爾娛樂」臉書粉專也在6日放上假裝新聞報導的照片，只見上面寫著標題「博恩與夜夜秀：拒絕2號，公開支持3號？」圖說還寫上「日前《博恩夜夜秀》中，主持人博恩表示從來沒有表態支持二號，奉勸媒體不要標題殺人。同時也向另外一家媒體喊話，本節目先前就已經宣布唯一支持蔡英文，為什麼不趕快拿去抄？」

「STR Network - 薩泰爾娛樂」臉書上也強調，「杜絕假新聞 給你真新聞！請媒體與不肖粉絲團停止散佈假訊息，否則薩泰爾娛樂不排除公開支持三號。」