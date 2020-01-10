影／連勝文「你不用喜歡韓國瑜」　嘉義高鐵遇挺綠男表態：這次我們要變了

記者葉國吏／綜合報導

距離2020總統大選投票日不到24小時，各政黨卯足全力催票。國民黨中央委員連勝文也在臉書發文「其實你不用喜歡韓國瑜」，但如果你不想要未來有親友得肺癌、過敏，那就要投韓國瑜「投給韓國瑜，台灣才有可能改變！」

▲連勝文發文替韓國瑜催票。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

連勝文10日在臉書發文指出，日前在嘉義高鐵站遇到一位原本挺綠的先生，向他表明這次要投藍。這位先生表示，因為他已經受不了嚴重空氣污染「我們周遭好多人得了肺癌，很多小孩又過敏，我們真的受不了了！」

連勝文直言「投給韓國瑜，台灣才有可能改變！」，文中寫道「其實你不用喜歡韓國瑜，但如果你喜歡自己、喜歡你的家人小孩，那就請你投給韓國瑜！因為投給韓國瑜，這種嚴重的空氣汙染，以及民進黨錯誤、同時可能暗藏貪腐的能源政策才有可能修正，你也不用擔心夏天電力不足，搞得你家或辦公室跳電，讓你沒辦法在冷氣房中繼續罵韓國瑜！」

連勝文同時也提及反滲透法、退休軍公教，表示要投給韓國瑜，未來才不會因為接待大陸客人而被抓走；軍公教也不用在烈日寒風當中，於街上悲嚎。

連勝文：「你也不用喜歡國民黨。但如果你相信民主應該有所制衡，一黨獨大所擁有的絕對權力，將導致絕對的腐化，就像現在的掌權者，可以毫無忌諱的濫行酬庸，那就請你給國民黨一個機會！」最後呼籲大家總統支持韓國瑜。