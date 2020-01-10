飛彈擊落烏航說法不合邏輯！　伊朗民航組織：飛機未在空中爆炸

▲ 烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗境內8日發生烏克蘭航空PS-752班機墜毀事故，機上176人全數罹難。美國官員指出，極有可能是伊朗誤以飛彈擊落。伊朗民航當局負責人阿貝德查迪（Ali Abedzadeh）9日駁斥，「科學上來說，導彈擊中烏克蘭飛機是不可能的，這樣的謠言不合邏輯。」

根據半官方伊朗學生通訊社（ISNA），阿貝德查迪說明，「根據目擊者說法及透過機體零件取得的數據，飛機在起飛3分鐘後起火。機長在飛行高度達8000英尺（2400公尺）時試圖折返，但火勢造成墜毀及爆炸。考慮到墜毀方式和機長試圖折返、沒有在空中爆炸，我們徹底排除飛機是被飛彈擊落的說法。」

當被問及是否得待調查後才能確定失事原因，阿貝德查迪根據國際法規指出，事故發生地所在國有調查責任，因此由伊朗民航組織負責，但由於飛機屬烏克蘭航空，烏國已經與伊朗著手合作，也派出專家團抵達德黑蘭，針對意外不同層面展開協調，以確認失事原因。

未具名美國官員此前根據衛星數據指出，PS-752起飛2分鐘後便偵測到2枚地對空導彈熱訊號，接著就發生爆炸。熱訊號數據也顯示，飛機在墜地時就已經起火。伊朗道路暨都市發展部部長艾斯拉米（Mohammad Eslami）9日則堅稱，失事原因是技術問題，飛彈擊落說法是不正確的謠言。

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