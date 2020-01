烏克蘭墜機176死…各國矛頭皆指伊朗　杜魯道：被地對空導彈打下

▲烏克蘭國際航空(UIA)客機墜毀造成機上176人全數罹難。(圖/達志影像/美聯社)



烏克蘭國際航空(Ukraine International Airlines)一架班機8日清晨於伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀,各界將矛頭直向伊朗,認為是該國發射導彈誤擊,才會造成機上176人全數喪生。美國總統川普直接表示,「可能有人犯錯了!」他懷疑墜機並非機械故障造成;加拿大總理杜魯道也說,班機有被伊朗飛彈襲擊的痕跡,「在找到答案前加拿大不會停下。」

川普(Donald Trump)9日表示,他的確對機械故障的說法存有懷疑,「可能有人犯了錯誤。」不過川普也說不會對原因下定論.「飛機在非常險惡的地區飛行,他們有可能犯下錯誤。有些人說是機械因素。我個人並不認為這是問題。」

杜魯道(Justin Trudeau)在記者會上指出,這次攻擊可能是無意的,但根據加拿大取得的情報,以及從盟國取得的消息顯示,這架飛機是被伊朗的地對空導彈所擊落,這些證據都顯示必須立即展開調查的必要性「確切了解這場悲劇如何發生是非常重要的,加拿大人想要得到答案,這代表著透明調查、究責以及正義,在得到(答案)之前,加拿大政府不會停下。」

BREAKING: Justin Trudeau: "We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile."

"This may well have been unintentional."



