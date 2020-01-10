關鍵片曝光！烏克蘭航空班機被「伊朗飛彈擊中」　川普：可能有犯錯

記者錢玉紘／綜合報導

烏克蘭國際航空班機8日清晨於伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀，造成176人喪生。《紐約時報》公開了獨家的目擊影片，可以看到PS-752班機在起飛不久之後，的確被不明高速物體自後方撞擊，隨後折返機場的途中墜機。

影片中可以看到，飛彈撞擊飛機的瞬間發生小型爆炸，但飛機本身並沒有爆炸，紐時認為，該班機又飛了幾分鐘後，打算折返回機場。另外一支影片也顯示，飛機在爆炸前飛向機場，並迅速墜毀。影片中的視覺和音波線索符合飛機失事附近區域的飛行路線訊息，對比衛星影像後，可證實為真。

CNN引述多名美方官員說法指出，根據美國軍事與情報部門分析衛星、雷達和電子數據後，美國「越來越相信」伊朗誤將烏克蘭客機擊落。CNN也引述消息人士的說法指，由於墜機事件發生在伊朗攻擊美軍基地後不久，伊朗部隊可能誤以為自己遭受攻擊，因此又發射地對空飛彈，結果將民航機擊落。

川普9日被問到此事的時候表示，自己的確有疑慮，但現階段無法下論，「飛機在非常險惡的地區飛行，他們有可能犯下錯誤。有些人說是機械因素。我個人並不認為這是問題。」

該班機上有63名加拿大人，138名旅客的目的地是加拿大，總理杜魯道（Justin Trudeau）在9日指出，情報顯示，起飛後墜機的烏克蘭航空班機有被伊朗飛彈襲擊的痕跡，且可能是無意間造成的，他也呼籲應該要立即展開調查。伊朗則在同日提出了初步調查報告，指出該班機在失事前就已經出現技術故障問題。