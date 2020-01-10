　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關鍵片曝光！烏克蘭航空班機被「伊朗飛彈擊中」　川普：可能有犯錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者錢玉紘／綜合報導

烏克蘭國際航空班機8日清晨於伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀，造成176人喪生。《紐約時報》公開了獨家的目擊影片，可以看到PS-752班機在起飛不久之後，的確被不明高速物體自後方撞擊，隨後折返機場的途中墜機。

影片中可以看到，飛彈撞擊飛機的瞬間發生小型爆炸，但飛機本身並沒有爆炸，紐時認為，該班機又飛了幾分鐘後，打算折返回機場。另外一支影片也顯示，飛機在爆炸前飛向機場，並迅速墜毀。影片中的視覺和音波線索符合飛機失事附近區域的飛行路線訊息，對比衛星影像後，可證實為真。

CNN引述多名美方官員說法指出，根據美國軍事與情報部門分析衛星、雷達和電子數據後，美國「越來越相信」伊朗誤將烏克蘭客機擊落。CNN也引述消息人士的說法指，由於墜機事件發生在伊朗攻擊美軍基地後不久，伊朗部隊可能誤以為自己遭受攻擊，因此又發射地對空飛彈，結果將民航機擊落。

川普9日被問到此事的時候表示，自己的確有疑慮，但現階段無法下論，「飛機在非常險惡的地區飛行，他們有可能犯下錯誤。有些人說是機械因素。我個人並不認為這是問題。」

該班機上有63名加拿大人，138名旅客的目的地是加拿大，總理杜魯道（Justin Trudeau）在9日指出，情報顯示，起飛後墜機的烏克蘭航空班機有被伊朗飛彈襲擊的痕跡，且可能是無意間造成的，他也呼籲應該要立即展開調查。伊朗則在同日提出了初步調查報告，指出該班機在失事前就已經出現技術故障問題。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！
二師兄被出征？神級顛倒文「每一票都很重要」萬人推爆　2天後粉
關鍵片曝光！烏克蘭航空班機被「伊朗飛彈擊中」　可能是誤擊
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

關鍵片曝光！烏克蘭航空班機被「伊朗飛彈擊中」　川普：可能有犯錯

美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力

中美下周簽貿易協定　美股道瓊漲211點...三大指數再破紀錄

烏克蘭客機墜毀之謎　加拿大總理：被伊朗導彈擊落

川普：美中第二階段貿易協定馬上開始談「大選後才會簽署」

支援澳洲野火…美國消防菁英抵達雪梨機場　全大廳掌聲狂歡呼

快訊／脫歐僵局完結！英國下議院三讀通過協議草案　趕上1月底大限

快訊／烏克蘭客機墜毀之謎　美官員：相信伊朗誤射飛彈擊落

美國拒絕他庇護申請…墨西哥男橋上絕望　邊境官員面前自刎亡

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

關鍵片曝光！烏克蘭航空班機被「伊朗飛彈擊中」　川普：可能有犯錯

美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力

中美下周簽貿易協定　美股道瓊漲211點...三大指數再破紀錄

烏克蘭客機墜毀之謎　加拿大總理：被伊朗導彈擊落

川普：美中第二階段貿易協定馬上開始談「大選後才會簽署」

支援澳洲野火…美國消防菁英抵達雪梨機場　全大廳掌聲狂歡呼

快訊／脫歐僵局完結！英國下議院三讀通過協議草案　趕上1月底大限

快訊／烏克蘭客機墜毀之謎　美官員：相信伊朗誤射飛彈擊落

美國拒絕他庇護申請…墨西哥男橋上絕望　邊境官員面前自刎亡

港大教授：新型冠狀病毒與SARS、MERS同類　兩種現有藥物或許有效

年節掃除必看！「雙氧水」的5大妙用　消毒海綿還能擦玻璃

紅雀和光芒完成6人交易案　紅雀獲百大新秀左投

2020年YEEZY發售計畫大公開！首款籃球鞋、螢光綠配色　持續搶攻鞋頭荷包

哈日族衝了！日圓匯價改寫1年多新低　換5萬多賺超過4千元

東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

富二代結婚「炫富」只請4桌！沒龍蝦鮑魚賓客傻眼　富豪致詞曝暖心內幕

茶不可替代水！醫曝喝多恐「咖啡因爆表」：等於1杯美式

歐陽娜娜被挖「紅毯無P照」悲劇！　掉出渾圓半球…網「比對精修圖」看傻：照騙

遏止改裝車輛歪風　屏警+環保+監理單位聯合出擊

過馬路用餐…他遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍坐斑馬線　店家目擊嚇壞：腳身分離

國際熱門新聞

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

因為王室照片　哈利梅根決意離開

美消防菁英抵雪梨　大廳鼓掌歡呼

加拿大總理：烏航客機被伊朗飛彈擊落

美眾院通過決議　限制川普對伊朗動武

澳洲要殺駱駝　索馬利亞：送我們

關鍵片曝光！烏航班機遭伊朗飛彈擊中

美國拒絕他入境　墨男邊境自刎亡

即／美官員：相信伊朗誤擊落客機

即／英國下議院三讀通過脫歐草案

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

10隻獅子遭屠殺奪16命　鼻爪全被割走

女主播連身裙拉鍊全開　背部全露

更多熱門

相關新聞

美眾院通過決議　限制川普對伊朗動武

美眾院通過決議　限制川普對伊朗動武

美國眾議院在當地時間9日下午投票通過決議案，將限制總統川普的權力，要求川普在對伊朗發動任何軍事行動之前，都必須向國會取得授權。《紐約時報》報導，此舉等於是斥責川普在未獲批准的情況下，加強對伊朗敵意的決定。

加拿大總理：烏航客機被伊朗飛彈擊落

加拿大總理：烏航客機被伊朗飛彈擊落

即／美官員：相信伊朗誤擊落客機

即／美官員：相信伊朗誤擊落客機

伊朗革命衛隊：很快會更嚴厲報復

伊朗革命衛隊：很快會更嚴厲報復

西歐望「美伊」降溫　敘：伊朗是對的

西歐望「美伊」降溫　敘：伊朗是對的

關鍵字：

烏克蘭航空空難墜機加拿大伊朗

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

童星淪詐欺通緝犯　偷超商飯糰度日

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面