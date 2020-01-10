伊朗原拒絕交出黑盒子　「態度放軟」邀美國一起調查176死墜機

▲烏克蘭國際航空波音737客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

烏克蘭國際航空（UIA）「PS752航班」波音737客機8日在伊朗起飛後墜毀，總共176人罹難。伊朗當局原本拒絕將黑盒子交給波音或美國，不過9日態度軟化，已邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與調查，該單位也同意指派一名調查人員。

《路透社》報導，伊朗在國際民航組織的代表巴瓦瑞希（Farhad Parvaresh）表示，美國國家運輸安全委員會已答覆伊朗的首席調查員，並宣布派出一名代表。美國國家運輸安全委員會沒有回應《路透社》。

知情人士證實，美國國家運輸安全委員會已同意參與調查，但還不清楚在美方的制裁之下，代表人員能夠採取哪些行動。巴瓦瑞希說明，加拿大也指派專家，而來自烏克蘭的小組9日則與伊朗當局展開討論；伊朗準備好提供領事設施與簽證，給前來的調查人員。

巴瓦瑞希否認美國、加拿大認為客機是遭擊落的說法，伊朗正進行完整且公開透明的調查，現在猜測原因還太早了。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）此前表示，依據掌握到的情報，這架客機可能是被伊朗的導彈意外擊中。還有3名美國官員說，川普政府認為伊朗可能誤擊客機。

巴瓦瑞希則說，專家的說詞表明，飛機不可能被導彈擊中，維持調查的中立性非常重要，不需要把這起事件與政治的局勢混在一起，應該聽信專家與調查人員。

CNN報導，美國國家運輸安全委員會發布聲明指出，不會猜測墜機的原因，目前已指派一名調查人員參與調查。

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