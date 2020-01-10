　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

又遭空襲！不明飛彈擊伊拉克北部　距美空軍基地僅30km

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼位於伊拉克北部的美軍巴拉德空軍基地（Balad air base）。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於伊拉克北部的美軍巴拉德空軍基地（Balad air base）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊拉克9日晚間又傳飛彈攻擊，遭襲地點位在伊拉克北部的薩哈拉丁省（Salahuddin）杜賈爾區（Dujail），非常靠近美國巴拉德空軍基地（Balad air base），所幸無傷亡傳出。

杜賈爾區位在首都巴格達以北50公里處，巴拉德空軍基地則位在80公里處。消息人士指出，目前不曉得該枚飛彈來源，不過沒有造成任何人員傷亡。

在此之前，伊朗才對美軍駐伊拉克基地發動2次攻擊，8日凌晨發射數枚飛彈空襲伊拉克美軍基地，儘管目前傷亡人數仍各執其詞，但從曝光的衛星照片可看出，阿薩德空軍基地共七棟建築物，伊朗所發射的導彈共擊中五處，其中至少3棟建築的部分結構已經遭到毀壞，剩下部分幾乎也是斷垣殘壁。

►飛彈空襲美軍基地！「復仇即將開始」伊朗動手前口頭告知伊拉克總理
►伊朗火箭狂轟…衛星空拍圖「美空軍基地斷牆碎瓦滿地」　火力強大全展現
►巴格達「綠區」遭2枚火箭彈攻擊　距美國大使館不到100公尺

ET快訊
謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀「我都不能把妹」！打包前妻
300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻：這些年輕人
麥當勞「2大夯品」降價了！2020商品價格調整表出爐
連勝文「你不用喜歡韓國瑜」　嘉義高鐵遇挺綠男表態：這次我們要
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誇張男上班把10個月大女嬰塞背包　「放後車廂5小時」害她慘死！

伊朗原拒絕交出黑盒子　「態度放軟」邀美國一起調查176死墜機

媽媽分娩完自己去住院　「初生兒丟家中11天」警破門救不回

伊朗指揮官警告：第一步「殺500美國人」　早備好數千枚飛彈

澳警緊急向台簡報王立強受威脅　澳媒：此案旨在干預台灣大選

又遭空襲！不明飛彈擊伊拉克北部　距美空軍基地僅30km

東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

關鍵片曝光！烏克蘭航空班機被「伊朗飛彈擊中」　川普：可能有犯錯

美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力

中美下周簽貿易協定　美股道瓊漲211點...三大指數再破紀錄

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

誇張男上班把10個月大女嬰塞背包　「放後車廂5小時」害她慘死！

伊朗原拒絕交出黑盒子　「態度放軟」邀美國一起調查176死墜機

媽媽分娩完自己去住院　「初生兒丟家中11天」警破門救不回

伊朗指揮官警告：第一步「殺500美國人」　早備好數千枚飛彈

澳警緊急向台簡報王立強受威脅　澳媒：此案旨在干預台灣大選

又遭空襲！不明飛彈擊伊拉克北部　距美空軍基地僅30km

東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

關鍵片曝光！烏克蘭航空班機被「伊朗飛彈擊中」　川普：可能有犯錯

美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力

中美下周簽貿易協定　美股道瓊漲211點...三大指數再破紀錄

韓職／打破日韓隔閡　斗山熊捕手與阿部慎之助共同自主

廖國棟拚6連霸平地原住民立委　生日不懈怠繼續掃街拜票

涉每票500賄選　屏東山地原民立委候選人2樁腳遭聲押

長中國中部參加全國手擲機飛行競賽　 林禹丞、林軒華勇奪甲等獎

Microsoft Teams將添增「對講機」功能　即按即說、不怕竊聽免受干擾

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀「我都不能把妹喔」！　打包前妻行李：永不見妳

北市最賣座社區在內湖　鄰居清一色「二師一姐」級人物

計程車直接輾過！路邊黃狗慘叫拖後腿爬行　脊椎斷裂終身癱瘓

魚屍綿延1公里！惡廠商偷排廢水　觀音富林溪「漁梯」死魚曝曬

春節後再迎228三天連假！澎、金、馬飛994航班　1/13早上9點開訂

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

美消防菁英抵雪梨　大廳鼓掌歡呼

因為王室照片　哈利梅根決意離開

加拿大總理：烏航客機被伊朗飛彈擊落

美眾院通過決議　限制川普對伊朗動武

關鍵片曝光！烏航班機遭伊朗飛彈擊中

澳洲要殺駱駝　索馬利亞：送我們

美國拒絕他入境　墨男邊境自刎亡

即／美官員：相信伊朗誤擊落客機

即／英國下議院三讀通過脫歐草案

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

10隻獅子遭屠殺奪16命　鼻爪全被割走

女主播連身裙拉鍊全開　背部全露

更多熱門

相關新聞

關鍵片曝光！烏航班機遭伊朗飛彈擊中

關鍵片曝光！烏航班機遭伊朗飛彈擊中

烏克蘭國際航空班機8日清晨於伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀，造成176人喪生。《紐約時報》公開了獨家的目擊影片，可以看到PS-752班機在起飛不久之後，的確被不明高速物體自後方撞擊，隨後折返機場的途中墜機。

美眾院通過決議　限制川普對伊朗動武

美眾院通過決議　限制川普對伊朗動武

中美下周簽貿易協定　道瓊漲211點

中美下周簽貿易協定　道瓊漲211點

川普：立即開始談第二階段貿易協定

川普：立即開始談第二階段貿易協定

即／美官員：相信伊朗誤擊落客機

即／美官員：相信伊朗誤擊落客機

關鍵字：

伊拉克美軍基地伊朗空襲導彈北美要聞

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

童星淪詐欺通緝犯　偷超商飯糰度日

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面