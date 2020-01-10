蔡正元涉王立強案爆「核彈級悲劇」　專家：對台體系幾乎崩掉

▲蔡正元與王立強 對話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨副秘書長蔡正元捲入澳洲共諜王立強案，澳洲媒體報導指出，蔡正元與中國商人孫天群聯手威脅、利誘。對此蔡正元9日召開記者會澄清，臉書粉專「王立第二戰研所」則認為，此事爆出是「核彈級的悲劇」。

對於澳洲媒體踢爆，蔡正元與孫姓商人提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法事件。國民黨9日舉行的記者會上，蔡正元表示自身與該案當事人們先前並不認識，僅受孫天群委託協助救援向心，並公布與王立強的通話視訊，強調對話過程平和沒有任何脅迫。

至於「威脅恐嚇」的說法，蔡正元說，這是澳媒自己說的，「我跟他（王立強）講話這麼和善、這麼客氣，話家常，有脅迫的樣子嗎？就像大哥哥對弟弟勸說一樣，有過則改嘛！」並指澳媒跟台灣某些媒體很像，報導偏頗，只採取它要的內容。

對此「王立第二戰研所」在《太報》撰稿指出，這整起事件根本是核彈及的悲劇。「王立第二戰研所」文中點出3點疑問，像是「孫天群為什麼一定要找蔡正元當橋樑？」、「是什麼壓力讓孫天群急著把『民進黨找邱義仁給王立強錢假造共諜案』的劇本曝光？」、「視訊中的王立強是本人？還是官方設局釣魚的遊戲？」「王立第二戰研所」也直指，自從向心在台落網後，中國大陸對台體系幾乎崩掉。