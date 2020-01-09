怒轟民進黨金光黨　韓國瑜：完完全全貪汙腐敗

記者陳家祥／台北報導

2020選舉進入最倒數階段，國民黨總統候選人韓國瑜9日晚間在總統府前的凱達格蘭大道，舉辦選前最大場的北部造勢活動「凱道勝利晚會」。晚間20點40分左右，韓國瑜抵達會場，現場數十萬支持者瘋狂歡呼迎接，讓晚會進入最高潮。韓國瑜痛批民進黨，執政3年半經營得像一個金光黨，「能貪就貪、能撈就撈，完完全全貪汙腐敗」。

韓國瑜致詞時表示，民進黨政府過去長期忽視南部，但選舉一接近，「霎那間突然宣布要開發大南方，前面3年半在睡覺？還是覺得中南部沒有那麼疼愛？還是發現頭腦清醒？」

韓國瑜說，民進黨失去政權到重新獲得政權，以為會清廉勤政、熱愛人民、努力打拼，「結果沒有，現在民進黨3年半經營得像一個金光黨，能貪就貪、能撈就撈，完完全全貪汙腐敗」。

「民進黨已經不是當年的民進黨。」韓國瑜指出，支持民進黨的台澎金馬鄉親都睜開眼睛，海外台僑也開始發現他們變了，沒有辦法帶來幸福快樂，「當前台灣我們能不擔心？中華民國沒有退路，台灣沒有退路，自由民主沒有退路，下一代台灣年輕人沒有退路」。

「3年半怎麼讓台灣變這樣？」韓國瑜接著痛批蔡英文，一個總統3年半從來不敢講一聲以中華民國為驕傲，從來不敢喊一聲中華民國萬歲，然後課綱一刀一刀砍，把中華文化砍掉。

韓國瑜直言，民進黨太愚蠢，因為有中華民國，海外華僑緊密相連；認同中華民國國旗，5000萬華人緊密相連，「我們擁有無限資源無限力量，但民進黨藉著課綱調整，鋸斷中華文化，讓以儒家文化為底蘊的心靈契合一刀一刀剪斷，中華民國已經沒有退路，台灣人民沒有退路」。



▲韓國瑜、李佳芬合體出席凱道造勢晚會。（圖／記者李毓康攝）

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