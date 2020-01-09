「我們支持蔡英文、賴清德」！成人網站力挺民進黨：請為國家生存投票

▲成人網站表態支持蔡英文。（圖／記者游芳男攝）



記者邱茀濱／綜合報導

2020大選倒數2天！身邊不管家人、朋友或同事，甚至是各大版面及粉絲專頁都在呼籲一定要投下自己寶貴的一票。沒想到，現在連成人網站「AV01.tv」也在官網上提醒台灣的年輕人，「請為國家投下生存的一票」，同時表態他們挺蔡賴配以及支持民進黨。

「AV01.tv」在其官網上抬頭指出，「台灣的年輕人，不想被腦殘韓粉代表你嗎？想拒絕所謂『一國兩制』嗎？怕看A片也被抓包拘禁嗎？請立即準備0111返鄉投票！」同時表態他們支持蔡英文及賴清德，還有民進黨、台灣基進、時代力量及台灣團結聯盟的立委，請為國家投下生存的一票，感謝！」

▲AV01宣布支持蔡英文和民進黨。（圖／翻攝AV01官網）



臉書專頁「我用胸部思考」放上AV01的表態並指出，「今日不站出來投票，明日看片就要翻牆，維護你的看片自由，AV01網真心相勸。」貼文一出，網友紛紛留言「別說了，本來我不投的，為了看片的權益，我決定投出那神聖的一票」、「各位真男人1/11還不出門投爆它嗎」、「TMD不投不行」、「成人網站都有台灣價值，蔡總穩惹」、「我有看到情趣用品粉專支持蔡英文的」、「DPP手伸進AV界！！」。

其實，「AV01.tv」早在2019年6月就曾為了反送中事件站出來表態，指出「6月11日晚開始，本站香港區將關機停播，如有不滿請於6月12日上午11時前，親身到香港立法會尋求解答。」當時也讓一票老司機崩潰。

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