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吃飯吞下「3公分異物」！女子8年後劇烈腹痛送醫…醫看X光嚇傻：游到肝了

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▲▼用餐,吃飯,飲食,餐廳,聚餐,餐桌,餐點,筷子。（圖／翻攝自pixabay）

▲女子8年前吞下異物，8年後竟造成劇烈腹痛。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸江西一名女子日前經常感到肚子痛，因此決定就醫檢查，沒想到在腹部發現一根3公分大小的「尖銳物品」，經過調查才發現，原來是8年前不小心吞下的，這8年來竟然一直在婦人的身體裡面遊走。

綜合陸媒報導，這名女子日前經常感到腹痛，發作時還可能像「被針扎到」一般，讓她相當受不了，前往醫院看診。聽完婦人的症狀，醫生安排了X光檢查，發現女子患有肝膿腫的症狀，且疑似有根異物扎在婦人的體內，立刻安排了手術。

醫生術後從女子的體內取出約3公分長度的魚刺，感到相當驚訝。對此，女子則說，自己平時不常吃魚，但8、9年前吃魚時，有次意外被魚刺鯁到喉嚨，雖然馬上處理好，但不曉得已把魚刺吞下。

▼女子吞下3公分魚刺，8年後竟造成劇烈腹痛。（圖／翻攝《今日小新聞》）

▲▼吞下3公分魚刺，8年後竟造成劇烈腹痛。（圖／翻攝《今日小新聞》）

醫師研判後認為，女子將魚刺吞入腹中後，魚刺可能刺穿了胃壁，透過肌肉、血液的運動、流動，在體內不斷游移，最後跑到肝臟，才會釀成這次的腹痛。

醫師提醒，有異物在體內是相當危險的事情，若異物跟著血液流到心臟，很可能發生憾事，民眾如果吞下魚刺等異物，一定要及時就醫，以免發生遺憾。

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