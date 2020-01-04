全國首創女性乳房X光攝影檢查　台東婦女有福了

▲ 台東縣全國首創女性乳房X光攝影檢查。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣的婦女有福了，全國首創滿40歲即可接受免費乳房X光攝影，於109年1月1日開始實施了，費用由台東縣政府全額補助，這將是饒縣長上任後，又一個關心台東醫療及婦女健康之政策。

台東縣衛生局表示：縣長饒慶鈴以自身曾是乳癌患者，但慶幸能夠早期發現早期治療，並完全治癒的經驗，心中無時無刻都以如何提升保護女性朋友的健康為念，而40-44歲女性正值人生最精華的階段，更是家庭的重要支柱，女性朋友要先照顧好自己，然後才能好好地照顧家庭，因此，特別將女性免費乳房攝影由45歲提前至40歲，凡設籍於臺東縣之婦女，每人每2年1次，費用全額由縣府負擔。



衛生局指出，台東縣共有馬偕醫院台東分院、台東基督教醫院、衛生福利部台東醫院等3家醫院設有乳房X光攝影儀器，108年初本縣積極爭取花東基金，將本縣乳房攝影巡迴車之乳房X光攝影儀器汰換更新，與台大、成大等醫學中心同等級，民眾反映檢查時的疼痛感已減輕許多，滿40歲之婦女可以選擇合適的醫院檢查，住在各鄉鎮或是時間上有限制的朋友，也可多利用行動乳房攝影車，透過「i台東乳房照護APP」或向當地衛生所查詢行動乳房X光攝影車的排程，選擇合適的場次地點，就近接受檢查。

►周末下殺美的冒泡來自金盞花