新竹香山四校學習成果展　精彩不斷閃耀演出

▲香山區四校的精彩演出讓現場觀眾目不轉睛。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

香山區虎林國中、香山、港南及虎林國小等四校，8日於文化局演藝廳進行一場聯合多元課程成果發表，透過布袋戲、戲劇、舞蹈及歌舞劇的展演，展現香山的孩子不同以往的一面，讓社區居民和家長們享受了一場藝術饗宴。精彩的節目在虎林國中北管布袋戲「相招來看戲」表演中揭開序幕，接續的精彩演出讓現場觀眾目不轉睛。新竹市長林智堅表示，感謝學校師長對孩子的教導，讓孩子們有展演的舞台，展現孩子不同以往的自信與笑容。



新竹市政府教育處表示，香山區位於新竹邊陲各項資源較為缺乏，為讓香山區學生享有更多教育資源，學校積極申請教育部教育行動區計畫，由虎林國中帶領周邊的港南、香山及虎林國小共同組成行動聯盟，透過小、中學力銜接會談，四校教師聯盟跨校共同備課，規劃課程與專業增能。藉由「背包客課程」，閱讀、舞龍太鼓等社團共享，讓學生多元學習，適性展能。更將學生學習的成果在香山之夜，躍上新竹演藝廳進行展演，讓行動改變發生，讓學生自信展能，讓區域攜手邁進

「團結力量大，結合四校資源讓我們攜手齊向上。」虎林國中校長鄭明谷表示，過去學校做各自學校的業務，但透過教育行動區計畫，共享教育行動區的資源，將四校資源整合了起來，大家一起備課、討論，大手攜小手共同合作，讓大家一起往前邁進，與社區結合發展特色課程，點亮香山區教育的火花。

「課程活動的過程中，最重要的不是比誰的分數高，誰比較厲害，而是記住主動探索、合作學習、樂於求知的美好！」虎林國中莊文村主任感性的說，投人更多的心力與夥伴們一起發展課程，不管是四校共同開發執行的戶外探索，虎林國中與國小的「虎林龍獅戰鼓隊 」、香山國小「舞動香山森巴鼓」、港南國小「港南嬉遊記」，或是虎林國中「虎林國中北管布袋戲社團」等，在這些課程或活動進行中，我們看到孩子們的進步、投入的熱誠與彼此互相合作的感動，這些都是給我們最大的鼓勵。

教育處長黃錦能表示，市長林智堅上任後，已在香山已經投入逾49.5億建設經希望透過軟硬體的規劃來翻轉香山，其中在學校建設上更佔不少的比例，如虎林國中社區共讀站及自造教育中心、香山國小的校舍新建、虎林國小圖書館改善、校舍設備更新及港南國小運動場改建等，就是要讓香山區的孩子有更好的教育資源。此外更透過課程與教學的翻轉，要營造優質的教育環境，讓孩子能適性發展、多元展能。虎林教育行動區四校聯合課程成果發表，不只串聯起四所學校的教育資源，更串聯學校與社區的共榮共享，一起為學生打造更多元適性的展能舞台，讓學生都能找到亮點，閃閃發亮。